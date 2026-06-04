Theo hãng tin WANA, tại buổi lễ kỷ niệm 37 năm ngày mất Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm nay (4/6), người dẫn dắt buổi lễ đã đọc thông điệp mới của Lãnh tụ tối cao Khamenei. Trong đó, ông Khamenei mô tả nhân dân Iran là tài sản lớn nhất của đất nước và là nguồn sức mạnh chính của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc định hình tương lai của Iran.

Người tham dự lễ tưởng niệm 37 năm ngày mất của Ayatollah Ruhollah Khomeini ở thủ đô Tehran, Iran hôm 4/6 đang giơ cao một tấm ảnh của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Một phần đáng kể trong thông điệp của ông Khamenei tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông cáo buộc Mỹ và Israel “về cơ bản phản đối bản sắc độc lập và từ chối khuất phục trước áp lực bên ngoài của Iran”. Nhà lãnh đạo Iran lập luận rằng các đối thủ của Iran không thể dung thứ cho một quốc gia hùng mạnh với năng lực chính trị, kinh tế và chiến lược đáng kể nên vẫn tiếp tục tìm cách hạn chế ảnh hưởng và sự phát triển của nước này.

Đề cập đến các cuộc đối đầu và căng thẳng gần đây, ông Khamenei tuyên bố “các kẻ thù của Iran đang trải qua sự sỉ nhục sâu sắc và đầy ý nghĩa sau khi phải hứng chịu một đòn giáng quyết định". Lãnh tụ tối cao Iran cũng cáo buộc các kẻ thù của Iran sau khi thất bại trong đối đầu trực tiếp đã chuyển trọng tâm sang “chiến tranh lai”, một chiến lược dựa vào áp lực tâm lý, truyền thông và xã hội nhằm làm suy yếu sự đoàn kết trong nước.

Theo ông Khamenei, mục tiêu chính của chiến dịch này là “gieo rắc sự nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, mất lòng tin và chia rẽ trong xã hội Iran cũng như tạo ra tính toán sai lầm ở những người ra quyết định trong chính quyền Tehran”. Ông kêu gọi người dân Iran đoàn kết để "vô hiệu hóa âm mưu nham hiểm” như vậy, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các quan chức chính phủ trong việc tạo dựng niềm tin của người dân với các thể chế nhà nước, tránh chia rẽ nội bộ dẫn tới “tiếp tay cho kẻ thù”.

Đài CNN cho biết Iran công bố thông điệp mới của Lãnh tụ tối cao Khamenei sau khi Hạ viện Mỹ ngày 4/6 thông qua một nghị quyết hạn chế khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được quốc hội cho phép.