“Một số người sẽ nói họ (Iran) đã bị kích động một chút khi chúng tôi đã có hành động mạnh mẽ vì một lý do khác. Do vậy, họ đã đáp trả lại điều đó”, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 3/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài CNN, khi một phóng viên hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran có còn hiệu lực sau các cuộc tấn công của Iran vào Kuwai hay không, ông Trump đáp: “Mọi việc đều có nguyên do và chúng tôi đã tấn công họ khá mạnh mẽ vào đêm 2/6 và đêm trước đó.… Vì vậy, có lý do cho một số việc nhất định”.

Trong tuần này, giữa Mỹ và Iran đã xảy ra cuộc giao tranh lớn nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4. Trong đó, các lực lượng Tehran đã phóng tên lửa vào Kuwait và Bahrain vào rạng sáng 3/6, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Iran. Tehran cáo buộc các nước láng giềng ở Vùng Vịnh đã cho phép Washington sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện những cuộc tấn công này.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Chuẩn tướng Hossein Mohbi, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/6 cho biết: “Thiệt hại đối với nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Kuwait bắt nguồn từ việc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất gặp trục trặc, chứ không phải do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran”.

Tuyên bố của đại diện IRGC trái ngược với khẳng định trước đó của Kuwait rằng một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã tập kích và gây hư hại cho sân bay quốc tế Kuwait hôm 3/6.

Đoạn video do cơ quan hàng không Kuwait chia sẻ ngày 4/6 đã ghi lại khoảnh khắc va chạm bên trong và bên ngoài sân bay, khiến lửa bùng lên dữ dội. Chính quyền Kuwait thống kê một người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ việc.