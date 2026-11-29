Từ mô hình “Thôn số” ở Bát Xát, Lào Cai khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số dùng điện thoại để tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ số.

Xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm đa số dân số địa phương. Các dân tộc thiểu số tiêu biểu gồm Mông, Dao (Dao đỏ, Dao tuyển), Giáy, Hà Nhì, Tày, Hán...

Ngày 8/6/2026, Nhà văn hóa thôn 4, xã Bát Xát nhộn nhịp hơn thường lệ. Bên cạnh lễ công nhận mô hình “Thôn số”, người dân được trải nghiệm 16 tiện ích trên ứng dụng “Thôn số Bát Xát” và tham quan phiên chợ số giới thiệu sản phẩm địa phương. Một việc tưởng chỉ dành cho phố thị đã đến tận thôn vùng biên: dùng điện thoại để tìm thông tin, tiếp cận dịch vụ và kết nối việc bán hàng.

Bốn tháng sau, tại chương trình chuyển đổi số của tỉnh, ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư thôn Sơn Hà, xã Bát Xát, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thôn số từ những nhu cầu gần gũi của người dân.

Cùng dịp, Sơn Hà và 4 thôn khác được tuyên dương là các mô hình đạt tiêu chí thôn số, thôn số nâng cao hoặc thôn số thông minh. Những câu chuyện ấy gợi một hướng đi: thôn bản muốn đổi thay, trước hết người dân phải được học và được tự làm.

Từ phiên chợ số đến cơ hội bán nông sản

Thôn 4 là mô hình “Thôn số” mức cơ bản đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Để đi tới ngày ra mắt, địa phương đầu tư hạ tầng, đưa công nghệ vào quản lý và phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng. Các tiện ích được giới thiệu không chỉ phục vụ thủ tục hành chính mà còn liên quan đời sống, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.

Phiên chợ số hôm ấy tạo cơ hội để các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm theo phương thức mới. Người mua có thể tìm hiểu hàng hóa qua nền tảng số; người bán có dịp tập cách trình bày thông tin, tiếp cận khách hàng ngoài những mối quen. Đó là bước khởi đầu đáng khích lệ, dù chưa thể coi một phiên chợ là bằng chứng doanh thu của bà con đã tăng.

Với hộ trồng rau, trồng cây ăn quả hay làm sản phẩm thủ công, việc học công nghệ có thể bắt đầu rất nhỏ: chụp ảnh đúng sản phẩm, ghi rõ giá và nguồn gốc, hỏi nhu cầu khách trước khi thu hoạch, ghi chép chi phí, giữ liên lạc sau bán hàng.

Ai chưa biết có thể nhờ người trong tổ công nghệ số hướng dẫn; ai đã làm được lại chỉ cho hàng xóm. Một sản phẩm tốt, được giới thiệu trung thực, sẽ có thêm cơ hội tìm đúng người mua.

Tại chương trình ngày 15/10, tỉnh giới thiệu năm thôn đạt các mức tiêu chí khác nhau: Sơn Hà thuộc xã Bát Xát, thôn 6 thuộc xã Yên Bình, Đoàn Kết thuộc xã Bảo Ái, Mường Hum thuộc xã Mường Hum và Nậm Sắt thuộc xã Bắc Hà. Sự ghi nhận ấy không có nghĩa mọi nơi đã hoàn thiện mọi dịch vụ số. Điều đáng quý là nhiều cộng đồng đã bắt đầu tự tìm cách đưa công cụ mới vào công việc thật.

Biết dùng công nghệ, cùng giữ bản làng đáng sống

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, Lào Cai kiện toàn 1.609 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên. Tỉnh còn triển khai mô hình “Người Bản số” giai đoạn 2026–2028, hướng tới đưa người hướng dẫn kỹ năng đến gần đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Khi người dạy hiểu nếp sinh hoạt, nói được cách bà con dễ hiểu, chuyện học công nghệ sẽ bớt xa lạ.

Một nhóm thanh niên có thể giúp người lớn tuổi nộp hồ sơ trực tuyến, nhận diện tin nhắn giả mạo; người biết bán hàng hướng dẫn cách quản lý đơn; người có kinh nghiệm sản xuất chia sẻ kỹ thuật và thông tin thời tiết. Điện thoại thông minh khi ấy không còn chỉ để xem tin, mà thành công cụ giải quyết việc cần làm. Song bà con cũng phải nhớ giữ mật khẩu, không cung cấp mã xác thực cho người lạ và kiểm tra kỹ trước khi chuyển tiền.

Thôn thông minh cũng cần là thôn sạch. Những nhóm liên lạc có thể giúp báo nhanh điểm rác tồn đọng, đoạn mương tắc, nguy cơ sạt lở hoặc nguồn nước bất thường để cộng đồng và chính quyền xử lý.

Thôn thông minh cũng cần là thôn sạch

Mỗi hộ cùng giữ vệ sinh chuồng trại, không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật xuống suối, không đánh đổi đất và nước lấy lợi nhuận trước mắt. Đây là những việc cần làm song hành với phát triển kinh tế, không phải thành quả môi trường đã được đo đếm từ riêng mô hình thôn số.

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả chuyển đổi số chưa đồng đều, kết nối dữ liệu và ứng dụng nghiên cứu còn hạn chế.

Nhận rõ khoảng trống để tiếp tục hỗ trợ người dân là cần thiết. Những nơi sóng yếu, thiếu thiết bị hoặc người lớn tuổi chưa quen thao tác càng cần cách hướng dẫn kiên trì, học từng việc, thực hành nhiều lần.

Từ thôn 4 đến Sơn Hà, Mường Hum, Nậm Sắt, bài học không nằm ở số ứng dụng được cài mà ở việc người dân được làm chủ công cụ mới. Một gia đình biết tìm đầu ra cho nông sản, một người cao tuổi tự tra cứu được thủ tục, một nhóm hộ chung tay giữ dòng suối sạch: mỗi thay đổi đều đáng quý.

Khi bà con chủ động học hỏi, giữ chữ tín trong làm ăn và cùng chăm lo môi trường, con đường xây dựng nông thôn mới sẽ rộng mở từ chính sức mình.