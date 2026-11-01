Tận dụng lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng, người Mông ở Mường Lống (Nghệ An) phát triển nuôi gà đen, trồng dược liệu để nâng cao thu nhập.

Phát triển vật nuôi đặc trưng của núi rừng

Nhận thấy gà đen H’Mông phù hợp với khí hậu, điều kiện tự nhiên và tập quán chăn nuôi tại địa phương, hai năm trước, chị Lầu Y Xồng (trú bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, Nghệ An) đã mạnh dạn vay ngân hàng khoảng 50 triệu đồng để đầu tư con giống, xây dựng chuồng trại.

Ban đầu, gia đình chị nuôi 200 con. Nhờ chịu khó chăm sóc, tận dụng điều kiện sẵn có và tích lũy kinh nghiệm, lứa gà đầu tiên mang lại doanh thu khoảng 70 triệu đồng. Sau khi trừ 20 triệu đồng chi phí, gia đình thu về khoảng 50 triệu đồng.

Có thêm niềm tin, năm 2025, chị Xồng mở rộng quy mô lên khoảng 300 con. Tuy nhiên, dịch bệnh bất ngờ xảy ra khiến phần lớn đàn gà bị chết, gây thiệt hại đáng kể cho gia đình.

Dù vậy, chị Xồng vẫn mong muốn tiếp tục phát triển mô hình đã lựa chọn. Theo chị, gà đen H’Mông là vật nuôi có nhiều lợi thế ở địa phương bởi phù hợp với điều kiện chăn thả trên núi, đồi. Thịt gà có giá trị, có khả năng tiêu thụ, nhất là khi hoạt động du lịch cộng đồng tại Mường Lống đang từng bước phát triển.

Chị Lầu Y Xồng chăm sóc đàn gà đen của gia đình. Ảnh: Trần Tuyên

Nhận thấy tiềm năng từ mô hình này, chính quyền xã Mường Lống đã hỗ trợ 180 con giống, tạo điều kiện để gia đình phát triển chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Theo chị Xồng, nuôi gà đen theo phương thức thả tự nhiên thường mất 7-8 tháng mới có thể xuất bán. Vì vậy, người nuôi cần có nguồn vốn duy trì, kiên trì chăm sóc và đặc biệt chú trọng phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh con giống, việc trang bị kiến thức chăn nuôi và tìm kiếm đầu ra ổn định cũng là những yếu tố quan trọng để mô hình phát triển bền vững.

Không chỉ có lợi thế phát triển chăn nuôi, Mường Lống còn sở hữu điều kiện khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây dược liệu. Đây được xem là hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho đồng bào Mông.

Mở hướng sinh kế từ cây dược liệu

Tại Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Mường Lống, trên diện tích quy hoạch khoảng 136ha, các khu vực bảo tồn, nghiên cứu, nhân giống và sản xuất đang từng bước được hình thành. Đến nay, Trung tâm đã nhân giống thành công khoảng 40 loài cây thuốc quý bản địa và các loại dược liệu.

Hoạt động của Trung tâm không chỉ hướng đến bảo tồn nguồn gen cây thuốc mà còn tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương. Hiện đơn vị tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, đồng thời sử dụng gần 20 lao động thời vụ, với mức tiền công khoảng 260.000 đồng/người/ngày.

Các nhân công thu hoạch dược liệu tại Trung tâm Bảo tồn và phát triển dược liệu Mường Lống. Ảnh: Trần Tuyên

Bình quân mỗi năm, doanh nghiệp thu mua gần 5 tấn nguyên liệu thảo dược do người dân thu hái và sản xuất. Việc thu mua nguyên liệu góp phần tạo thêm nguồn thu, khuyến khích người dân khai thác và phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Để những mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, Mường Lống đang hướng đến kết nối sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, mô hình “Làng Hạnh phúc Mường Lống” tại bản Mường Lống 1 được định hướng kết hợp phát triển vùng dược liệu, bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xã Mường Lống là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã hỗ trợ giống gà đen H’Mông cho 29 hộ, giống bê cho 30 hộ và giống sa nhân tím cho 80 hộ. Nguồn hỗ trợ được triển khai từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2025-2030, xã dự kiến bố trí hơn 35 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào Mông phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng, tập trung vào giống, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống thông tin, bên cạnh phát triển vùng dược liệu, xã dự kiến quy hoạch các khu sản xuất, chăn nuôi sạch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Mông. Các mô hình homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm đời sống bản địa sẽ được kết nối với hoạt động du lịch cộng đồng.