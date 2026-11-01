Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã Bá Thước (Thanh Hóa) chú trọng đa dạng hóa sinh kế, phát huy tiềm năng bản địa, tạo điều kiện để đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là địa phương miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xã Bá Thước còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, khả năng tích lũy và đầu tư mở rộng sản xuất còn hạn chế.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm là những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND xã Bá Thước đã tổ chức rà soát nhu cầu, xác định đối tượng thụ hưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã Bá Thước chú trọng đa dạng hóa sinh kế, phát huy tiềm năng bản địa, tạo điều kiện để đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững

Nguồn lực được tập trung cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, địa phương chú trọng huy động nguồn lực từ cộng đồng, tuyên truyền, vận động bà con tham gia các mô hình sản xuất, phát huy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, người dân được phổ biến những chủ trương, chính sách giảm nghèo, từ đó có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo phát triển trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản; khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt hơn 2.290ha, vượt 3% kế hoạch. Địa phương cũng định hướng phát huy lợi thế vùng nguyên liệu tre, luồng, phát triển công nghiệp chế biến, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.

Bên cạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Bá Thước.

Tại những bản làng như Chiềng Lau, người dân có thể khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc nhà sàn và văn hóa ẩm thực truyền thống để phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm bè tre, giới thiệu sản phẩm bản địa.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các điểm du lịch trên địa bàn xã đón khoảng 11.380 lượt khách, doanh thu ước đạt 6,6 tỷ đồng.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, địa phương tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng xã Bá Thước giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh xúc tiến, liên kết và quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Song song với hỗ trợ sinh kế, xã tiếp tục huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, giao thương và tiêu thụ nông sản.

Trong thời gian tới, UBND xã Bá Thước kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách giảm nghèo.

Năm 2027, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,16%. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương xác định cần tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khơi dậy nội lực trong cộng đồng, giúp người dân từng bước xây dựng sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.