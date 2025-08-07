Ngày 7/8, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ một thanh niên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng bởi đối tượng giả danh cán bộ công an.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo thông tin ban đầu, anh H. (25 tuổi, trú tại Hà Nội) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này khẳng định anh H. có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng liên quan đến hành vi rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.

Để “chứng minh tài sản trong sạch”, anh H. được yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản “phục vụ công tác điều tra”. Vì quá hoang mang và sợ hãi, anh đã làm theo, chuyển hơn 100 triệu đồng.

Chỉ sau đó không lâu, khi không thể liên lạc lại được với số điện thoại kia, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Trái ngược với anh H., bà Đ.K.T. một người làm công tác quản lý giáo dục tại Hà Nội cũng từng là mục tiêu của đối tượng lừa đảo, nhưng đã tỉnh táo “lật bài” chúng một cách thông minh.

Tin nhắn của bà Đ.K.T và kẻ giả danh con trai

Bà T. chia sẻ, chiều ngày 22/7, bà bất ngờ nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ một tài khoản Facebook có tên và ảnh đại diện giống hệt con trai mình, người đang học tập ở nước ngoài. Linh cảm có điều bất thường, bà kiểm tra lại và phát hiện đây là tài khoản giả mạo.

“Đây không phải lần đầu tôi gặp phải những trò lừa như vậy. Lần này tôi quyết định nhắn lại để xem chúng giăng bẫy ra sao, đồng thời chia sẻ câu chuyện để cảnh báo mọi người xung quanh”, bà T. nói.

Kẻ mạo danh “con trai” nhắn rằng đang giữ hộ một người bạn số tiền 10.000 USD và cần chuyển gấp cho người thân ở Việt Nam để nhận khoản phí 20 triệu đồng. Với tỷ giá 26.000 đồng/USD, chúng yêu cầu bà T. chuyển khoản 260 triệu đồng.

Khi bà T. nói rằng mình không có đủ tiền, đối tượng liền “gợi ý” bà đi vay và hứa sẽ hoàn trả ngay vào hôm sau. Đáp lại, bà bình tĩnh trả lời rằng chỉ có 2,6 triệu đồng và mỉa mai: “Làm con mà đi nước ngoài không gửi tiền về cho mẹ thì thôi, lại còn đẩy mẹ vào cảnh nợ nần!”

Trước đó, bà T. từng chứng kiến con trai bị hack tài khoản Facebook. Sau khi tăng cường bảo mật, lần này kẻ gian chỉ có thể lập tài khoản giả mạo, dùng tên và hình ảnh từ tài khoản thật để kết bạn lại với người thân.

Tuy nhiên, do tài khoản giả không nằm trong danh sách bạn bè, các tin nhắn đều rơi vào mục “tin nhắn chờ”. Khi không thấy bất kỳ đoạn trò chuyện nào từ trước đó giữa hai mẹ con, bà T. càng chắc chắn đó là tài khoản mạo danh và kiên quyết không làm theo bất kỳ yêu cầu nào.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.