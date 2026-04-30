Trong bài đăng trên mạng Telegram hôm nay (30/4), Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã chỉ thị các các nhà đàm phán của Kiev liên hệ với đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump để làm rõ tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc “Moscow sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5)” trong cuộc điện đàm mới đây giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Cần lưu ý rằng chúng tôi muốn biết chính xác điều đó là gì. Liệu đó có phải là động thái đảm bảo an ninh trong vài tiếng đồng hồ cho một cuộc duyệt binh ở Moscow hay là điều gì đó hơn thế… Đề xuất của chúng tôi là lệnh ngừng bắn dài hạn, đáng tin cậy và an ninh được đảm bảo cho người dân và nền hòa bình bền vững”, ông Zelensky bày tỏ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin hôm 29/4 đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả tình hình ở Iran và cuộc xung đột Ukraine.

Nga nêu tổn thất của quân Kiev

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (30/4) cho biết các lực lượng Moscow trong 24 giờ qua đã khiến quân đội Ukraine mất thêm 1.125 binh sĩ.

“Tại khu vực do Cụm quân phía Bắc phụ trách, đối phương mất hơn 240 binh sĩ. Tại các Cụm quân phía Tây, Nam, Trung tâm và Đông, số quân Ukraine thiệt mạng lần lượt là 190, 100, 295 và 275 binh sĩ. Còn ở khu vực do Cụm quân Dnepr đảm nhận, số quân nhân Kiev tử trận là 25 người”, hãng tin TASS dẫn nguồn quân Nga cho hay.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.