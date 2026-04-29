Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Trump ngày 28/4 tuyên bố phía Iran đã gửi thông điệp tới Washington.

"Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trên bờ vực sụp đổ. Tehran muốn chúng tôi mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt, còn họ sẽ cố gắng giải quyết tình hình bộ máy lãnh đạo. Tôi tin rằng họ sẽ làm được", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ không cung cấp chi tiết về tình trạng của Iran, trong khi giới chức Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy vậy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/4 khẳng định sẽ không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải với Iran.

Cùng ngày, ông Trump đã chỉ trích Thủ tướng Đức Merz vì những nhận xét mang tính hoài nghi với chiến lược của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

"Ông Merz không biết mình đang nói gì. Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, toàn bộ thế giới sẽ trở thành con tin của họ. Ngay bây giờ, tôi đang triển khai những biện pháp với Iran mà lẽ ra các quốc gia hay các tổng thống khác phải thực hiện từ lâu. Tôi cũng không ngạc nhiên khi nước Đức đang sa sút, cả về kinh tế lẫn các lĩnh vực khác", ông Trump nói.

Trước đó, ông Merz nhận định Mỹ "đang không có chiến lược để rút khỏi cuộc xung đột Trung Đông" và đang bị Iran "làm mất thể diện" trong các cuộc đàm phán ở Pakistan.