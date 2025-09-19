Ở chuyến làm khách St James’ Park của Newcastle, Hansi Flick trông đợi cái duyên ghi bàn vào lưới ‘Chích chòe’ của Rashford khi còn chơi cho MU ở Ngoại hạng Anh, sẽ lại lên tiếng. Và ông đã thực sự được đền đáp!

Rashford có trận đấu tỏa sáng trong màu áo Barca. Ảnh: FCB

Sau hiệp 1 khó khăn, chính Rashford đã tạo khác biệt cho Barca trong hiệp 2, với cú đúp tuyệt đẹp giúp đội bóng xứ Catalan thắng 2-1 Newcastle, ra quân thuận lợi Champions League 2025/26.

Chứng kiến Rashford tỏa sáng cùng Barca, cựu tuyển thủ Anh, Joe Cole thốt lên với TNT Sports: “Một khi Rashford đạt đỉnh cao phong độ, cậu ấy có thể trở nên bất khả chiến bại. Thật tuyệt khi thấy nụ cười trở lại với Rashford”.

HLV Hansi Flick nói về cú đúp của học trò: “Tôi cần xem lại 2 bàn thắng ấy. Bàn thứ 2 thực sự rất đẹp. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì đã thấy Rashford làm được điều đó trong các buổi tập. Tôi rất mừng cho cậu ấy.

Điều quan trọng là giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin và Barca đang làm điều đó. Tôi đã nói chuyện với Rashford về mọi điều và tất cả đang đi đúng hướng”.

Phần thưởng cho người chơi hay nhất trận. Ảnh: FCB

Bản thân Rashford chia sẻ điều bất ngờ khi được hỏi về 2 pha lập công - đầu tiên là cú đánh đầu mạnh mẽ và sau đó là cú sút xa đầy uy lực: “Đối với tôi, bàn thắng bằng đầu khó hơn. Còn ở bàn thứ 2 thì tôi vẫn luôn tập luyện trên sân tập”.

Anh nói thêm về bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca: “Trong tích tắc, tôi thấy có khoảng trống và nhìn thấy góc xa. Lúc đó tôi tự nhủ: thử tung cú sút xem sao”.

Rashford bày tỏ niềm vui là một phần của đội hình Hansi Flick: “Được chơi cho Barca là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi luôn là fan cuồng nhiệt của CLB này. Chúng tôi muốn thắng càng nhiều càng tốt.

Người hâm mộ muốn thấy đội chiến thắng và chơi thứ bóng đá đẹp. Không dễ chơi trên sân Newcastle. Rất khó để đấu với họ”.