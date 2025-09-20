Ruben Amorim bị chỉ trích

Có điều gì đó ở Old Trafford và MU khiến bất kỳ ai rời khỏi nơi ấy cũng tìm lại được nụ cười và phong độ. Scott McTominay từng vậy, Antony cũng thế, và đêm 18/9, Marcus Rashford nối tiếp.

Tiền đạo của Barcelona, được cho mượn từ đội bóng thành Manchester, không ngừng mỉm cười khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận ngay trên thảm cỏ St. James’ Park.

Rashford bùng nổ trong trận Newcastle. Ảnh: EFE

Cú đúp rực rỡ giúp đội bóng xứ Catalunya giành được 3 điểm đầu tiên tại Champions League 2025/26 xứng đáng đem lại cho anh phần thưởng ấy, cùng với nụ cười.

“Đây có phải là khởi đầu cho sự hồi sinh của Marcus Rashford?”, tờ Daily Mail đặt câu hỏi. Trong bối cảnh Lamine Yamal vẫn chấn thương chưa thể trở lại, tiền đạo người Anh trở thành gương mặt nổi bật trên hàng công Barca.

Trước tiên, anh đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số sau khoảng thời gian đội bóng của Hansi Flick phải chống đỡ rất vất vả trước thứ bóng đá tốc độ mà Eddie Howe triển khai.

Sau đó, Rashford tung cú sút xa chân phải từ ngoài vòng cấm khiến Nick Pope bó tay – một siêu phẩm gợi nhớ đến phiên bản tốt nhất mà anh từng thể hiện.

Chiếc áo số 14 của Barca không thể chọn thời điểm nào lý tưởng hơn để tỏa sáng, ngay trước mắt HLV tuyển Anh Thomas Tuchel, người có mặt trên khán đài St. James’ Park.

Trong phần bình luận với BBC Radio 5 Live, cựu cầu thủ Aston Villa Dion Dublin – nơi Rashford cũng từng tìm lại phong độ hồi nửa cuối mùa trước dưới sự dẫn dắt của Unai Emery – dành cho anh lời khen.

“Marcus làm việc rất chăm chỉ trong trận vừa rồi. Cậu ấy ghi bàn, bàn thứ 2 thật sự ngoạn mục, nhưng ngay cả để có được bàn đầu tiên, cậu ấy cũng nỗ lực rất nhiều”.

Ruben Amorim hứng chịu nhiều chỉ trích. Ảnh: MUFC

Cựu cầu thủ Nicky Butt còn đi xa hơn, như xát muối vào lòng các CĐV Quỷ đỏ và chỉ trích HLV Ruben Amorim. “Nếu tôi là Ruben Amorim, chắc sẽ nghĩ: ‘Mình vừa làm cái gì thế này?’. Rõ ràng MU đang gặp khó khăn.

Cầu thủ cần bước tiếp nếu mọi thứ không ổn, họ cần được yêu thương. Và Marcus chắc chắn là người cần một vòng tay ôm, cần được trao sự tin tưởng. Khi có điều đó, cậu ấy sẽ chứng minh mình có thể làm được những gì”.

Rashford đã trải qua hơn một năm rưỡi không còn là thần tượng như mùa giải 2022/23, khi anh ghi 30 bàn trong màu áo Quỷ đỏ.

Niềm vui của Rashford

Chính tiền đạo 27 tuổi, hiện được cho mượn đến hết mùa kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (không bắt buộc), cũng thừa nhận sau trận đấu với Newcastle: “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”.

“Tôi luôn là một fan lớn của Barcelona”, Rashford bày tỏ trên TNT Sports. “Hầu hết những người cùng thế hệ tôi đều lớn lên với việc xem họ chơi bóng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng càng nhiều càng tốt.

Đây là thứ bóng đá tuyệt vời, với những cầu thủ tuyệt vời, và chúng tôi chỉ muốn thắng nhiều nhất có thể. Tôi rất hào hứng, rất có động lực, quyết tâm.

Tôi tin rằng chất lượng trong đội bóng này khiến tôi phấn khích. Thật là truyền cảm hứng khi được chơi cạnh những chàng trai này. Đội bóng rất trẻ, nhưng họ đá với sự tự tin lớn và hiểu biết sâu về trận đấu”.

Rashford tận hưởng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trong ngày tái xuất Champions League. Ảnh: FCB

Theo Opta, 6 cú dứt điểm, 10 lần chạm bóng trong vòng cấm, 5 pha qua người thành công và 2 cơ hội tạo ra ở St. James’ Park đêm qua chính là những thống kê tốt nhất của Rashford trong một trận đấu Champions League.

Đồng thời, tính từ mùa 2008-09 đến nay, chỉ có một số cầu thủ Barca từng đạt được thông số ấy trong một trận Champions League: Lionel Messi (17 lần), Andres Iniesta (1), Luis Suarez (2), Neymar (3) và mùa trước là Lamine Yamal.

Rashford cũng trở thành cầu thủ Barca thứ 5 ghi cú đúp trên đất Anh ở một trận Champions League trong 2 thập kỷ trở lại đây, sau Ronaldinho (2005; Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (2010; Arsenal) Luis Suarez (2015; Man City), Messi (2016; Arsenal và 2018; Tottenham).

Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 2 trận gần nhất cho Barca, khi Lamine Yamal vắng mặt, Rashford là lý do để người hâm mộ MU kêu gọi sa thải Ruben Amorim.

Ruben Amorim đang chịu áp lực lớn trong cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30 ngày 20/9). Sẽ thế nào nếu Alejandro Garnacho ghi bàn vào lưới MU?