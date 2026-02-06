Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức.

Trên đường từ sân bay về tới Hoàng cung, hàng nghìn người dân mang ảnh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni, vẫy cờ, hoa nồng nhiệt chào mừng.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Hoàng cung, Samdech Techo Hun Sen ra tận nơi đỗ xe chào đón Tổng Bí thư với những cái ôm hôn, bắt tay nồng ấm và mời Tổng Bí thư tiến lên bục danh dự.

Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Samdech Techo mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia và cùng giới thiệu thành phần hai bên có mặt tại lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN
Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN