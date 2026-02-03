Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Campuchia vào ngày 6/2.

Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước thăm Campuchia hồi tháng 7/2024. Ảnh: TTXVN

Sau Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư thực hiện chuyến thăm nước ngoài cấp nhà nước đầu tiên tới Lào (ngày 5/2) và Campuchia (6/2).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư là luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển, vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm là dịp để các lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, qua đó không những làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước mà còn tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm then chốt, khi cả hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và thách thức đan xen.

Ở góc độ song phương, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã đạt được những bước tiến trong năm 2025. Tuy nhiên, hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần được thúc đẩy.

Theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì cuộc gặp ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc trong kinh tế, thương mại và đầu tư

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết cả Việt Nam và Campuchia đều tin tưởng, quyết tâm, kỳ vọng cao đối với chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia với sự tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn.

Với những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc giữa hai nước trong kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực quan trọng như chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, giao thông…

Chuyến thăm sẽ giúp thống nhất nhận thức ở cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đề ra những phương hướng lớn, tạo nền tảng chính trị quan trọng để khơi thông hợp tác nhiều lĩnh vực trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Cuộc gặp giữa người đứng đầu của ba Đảng nhân dịp này là sự khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc gặp cấp cao ba người đứng đầu ba Đảng hồi tháng 2/2025. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua đạt được những kết quả rất tích cực và thực chất. Tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc định hướng tổng thể cho hợp tác trên các lĩnh vực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm nhau và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi.

Hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ, là trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Ngoài ra, hai nước cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, nhất quán nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển thực chất. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2025 đã đạt 11,33 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số 85 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam có mặt ở hầu hết ở các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của Campuchia. Nhiều dự án hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp hiệu quả cho kinh tế - xã hội của Campuchia.

Hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường. Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Khách du lịch từ Campuchia đạt gần 700 nghìn lượt, tăng hơn 54%, vươn lên vị trí thứ 6 trong 10 thị trường có khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam. Ngược lại, hơn 1 triệu lượt khách du lịch Việt Nam đã đến Campuchia, đứng đầu trong số các nước có khách du lịch đến Campuchia.

Hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm được hai bên quan tâm. Phong trào “ươm mầm hữu nghị”, giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương hai nước được đẩy mạnh, không chỉ giới hạn ở các tỉnh có chung biên giới mà được nhân rộng mô hình ra các tỉnh...

Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai bên phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên Hợp Quốc và Hợp tác Tiểu vùng Mekong.