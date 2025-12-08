Hai Thủ tướng cũng cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey.

Ngày 25/10/2024, tại tỉnh Tây Ninh khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24ha, đến nay hoàn thành, đáp ứng các tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế. Về phía Campuchia, dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Meun Chey được triển khai trên diện tích 9ha.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ đóng vai trò "cửa ngõ" hợp tác giao lưu quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho các tỉnh Tây Ninh và Prey Veng, cũng như các địa phương lân cận, thúc đẩy hình thành các không gian hợp tác mới, gắn kết hơn nữa cộng đồng tại vùng biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia đều nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, thể hiện rõ nét tinh thần tin cậy, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, mở một cánh cửa giao thương mới và nối thêm một nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, sông núi liền kề, cùng thuộc vùng hạ du sông Mekong, cả hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, cùng xuất phát từ nền văn minh lúa nước với lịch sử lâu đời ở khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam - Campuchia đã kiên định bước qua nhiều thử thách và ngày càng được vun đắp, củng cố phát triển không ngừng, nhân dân hai nước cùng "chia ngọt, sẻ bùi", giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ gian khổ trước đây.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, từ nhiều năm qua, các cửa khẩu quốc tế dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hai nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông, các doanh nghiệp giao thương, mở rộng hợp tác, nhân dân hai nước qua lại thăm thân, lao động và học tập.

Thủ tướng nhấn mạnh, biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là cầu nối giao lưu, hữu nghị, hợp tác, của tinh thần láng giềng gần gũi và tình cảm gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Việc khai trương cửa khẩu mở ra cơ hội mới, đặc biệt là phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.

Để cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về quản lý biên giới, bảo đảm an ninh - trật tự, quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, định kỳ tổ chức tuần tra chung, kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phát sinh.

Hai nước cần tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh để rút ngắn tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dòng lưu chuyển hàng hóa, con người minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện kết nối cửa khẩu, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đầu tư phát triển logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới.

Thủ tướng cho rằng, việc khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hai nước sớm hoàn tất phân giới cắm mốc đối với 16% các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; đồng thời, nghiên cứu phát triển tiếp các cặp cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: VGP

Nhắc lại câu tục ngữ Việt Nam "Giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường", Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey sẽ trở thành một hình mẫu cửa khẩu quốc tế đi đầu trong chuyển đổi số, thông minh, văn minh, hiện đại, mang lại sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho người dân khu vực biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng cho rằng việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu biên giới quốc tế này là minh chứng rõ nét cho thiện chí, sự thống nhất trong cách làm và quyết tâm hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu và các cơ sở hạ tầng đồng bộ hỗ trợ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và phúc lợi xã hội của người dân hai nước nói chung, hai địa phương nói riêng.

Việc chính thức đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế là một thành tựu mang tính lịch sử về sự phát triển mối quan hệ và sự hợp tác Campuchia - Việt Nam trên các lĩnh vực, với mong muốn biến khu vực biên giới trở thành khu vực của cơ hội cho người dân hai nước.

Trong thời gian tới, những cửa khẩu biên giới quốc tế khác nữa sẽ được nâng cấp hoặc thành lập mới. Cùng với các cơ sở hạ tầng đã và đang được xây dựng, nâng cấp, các cửa khẩu sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất và kết nối hợp tác, đầu tư, du lịch, dòng chảy hàng hóa, nông sản, đi lại của người dân.

Thủ tướng Hun Manet đề nghị các bộ, cơ quan ban ngành, chính quyền tỉnh Prey Veng của Campuchia và chính quyền tỉnh Tây Ninh của Việt Nam tiếp tục làm việc với nhau chặt chẽ, đề ra chiến lược phù hợp và có kế hoạch cụ thể để tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, đồng thời ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.