Đối thủ của Lê Quang Liêm (elo 2.729) ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 có hệ số elo 2641, đứng vị trí 82 cờ tiêu chuẩn thế giới. Trong lần chạm trán gần nhất tại giải Biel Chess Festival 2024 ở Hà Lan, Alexander Donchenko bất phân thắng bại với Lê Quang Liêm. Phong độ của Alexander Donchenko ở World Cup cờ vua 2025 rất tốt khi toàn thắng 4 trận ở cờ tiêu chuẩn.

Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Alexander Donchenko chủ động chơi tấn công trước Lê Quang Liêm. Lối chơi chủ động từng giúp kỳ thủ người Đức đánh bại hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan), nhưng lần này là một Lê Quang Liêm đầy "lì lợm".

Lê Quang Liêm chia điểm đối thủ dù cầm quân

Kỳ thủ số 1 Việt Nam cầm quân đen nên chơi thận trọng trong từng nước cờ. Quang Liêm có những nước cờ rất thông minh khiến đối thủ không thể tận dụng được lợi thế. Sau 31 nước, hai kỳ thủ chấp nhận hòa.

Với kết quả này, Lê Quang Liêm cùng Alexander Donchenko tái đấu ở lượt về diễn ra vào ngày 15/11. Nếu cả hai tiếp tục hòa, sẽ phải giải quyết nhau bằng tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Người giành chiến thắng chung cuộc giành quyền vào tứ kết.

World Cup 2025 dành cho nam quy tụ 206 kỳ thủ, có tổng thưởng lên tới 2 triệu USD. Lê Quang Liêm giành suất chính thức góp mặt khi nằm trong nhóm 20 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất trên BXH của FIDE.