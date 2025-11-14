Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Lorenzo Musetti:

Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới khi đánh bại Lorenzo Musetti sau hai set với tỷ số 6-4, 6-1, qua đó khép lại vòng bảng ATP Finals 2025 với thành tích toàn thắng.

Carlos Alcaraz thắng dễ Lorenzo Musetti - Ảnh: AGTP Tennis

Trong set đầu tiên, Musetti thi đấu kiên cường và duy trì thế cân bằng với Alcaraz. Tay vợt người Ý khiến “tiểu Nadal” gặp nhiều khó khăn bằng những pha phản công tốc độ và lối đánh thông minh.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz lên tiếng đúng lúc. Ở game 10 quyết định, anh tận dụng cơ hội để giành break point duy nhất, khép lại set đấu với chiến thắng 6-4.

Sang set 2, thể lực suy giảm khiến Musetti không thể duy trì nhịp độ thi đấu. Alcaraz nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, liên tục ép sân và giành hai break liên tiếp, kết thúc set 2 với tỷ số 6-1 đầy thuyết phục.

Carlos Alcaraz giữ ngôi số 1 ATP trong năm 2025 - Ảnh: AGTP Tennis

Thắng lợi giúp Carlos Alcaraz dẫn đầu bảng Jimmy Connors ATP Finals với 3 trận toàn thắng, qua đó chính thức vị trí số 1 thế giới khi mùa giải 2025 hạ màn – dấu mốc quan trọng thứ hai trong sự nghiệp của anh sau lần đầu tiên đạt được vinh dự này vào năm 2022.