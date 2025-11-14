Trong trận chung kết bóng rổ sinh viên toàn quốc- Cup TV360 2025, đội nữ Đại học Tôn Đức Thắng giành chiến thắng nghẹt thở 41-40 trước Đại học Đà Nẵng, giành chức vô địch.

Trận chung kết nam diễn ra hấp dẫn.

Trong khi đó, trận chung kết nam giữa Đại học Giao thông vận tải và Đại học Đà Nẵng diễn ra cuốn hút, sôi động và kịch tính đến những giây cuối cùng. Hai đội giằng co từng điểm, và phải đưa nhau đến hiệp phụ mới xác định được nhà vô địch. Đại học Đà Nẵng giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 74-71, đăng quang giải đấu.

Giải đấu khép lại thành công.

Khép lại mùa giải 2025, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc ngoài việc ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng và hình ảnh bùng nổ trên sân đấu còn nêu bật tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và năng lượng tích cực mà các sinh viên mang lại.