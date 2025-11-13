Bước vào cuộc đối đầu với Taylor Fritz sau hai trận thua, Alex De Minaur thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng danh dự.

Tay vợt người Úc khởi đầu ấn tượng khi sớm giành break ở game thứ 4 và vươn lên dẫn 3-1 trong set đầu tiên.

Không những sớm vào bán kết, Alcaraz giữ ngôi vị sĩ 1 thế giới trong năm 2025 - Ảnh: AGTP Tennis

Tuy nhiên, Fritz không dễ khuất phục. Tay vợt người Mỹ nhanh chóng lấy lại nhịp độ, đòi lại break ở game 6 và đưa set đấu vào loạt tie-break căng thẳng. Dù vậy, De Minaur cho thấy bản lĩnh vượt trội khi chơi bùng nổ, thắng 7-3 để tạm dẫn 1-0.

Sang set thứ hai, De Minaur tiếp tục duy trì phong độ cao, thắng liền ba game đầu, trong đó có cú break quan trọng ở game 2. Fritz cố gắng vùng lên nhưng không thể xoay chuyển tình thế trước đối thủ chơi quá chắc tay.

Chung cuộc, De Minaur thắng 2-0 (7-6, 6-3), khép lại giải đấu bằng màn trình diễn ấn tượng, khẳng định đẳng cấp và tinh thần chiến đấu của một tay vợt hàng đầu.

Kết quả này giúp Carlos Alcaraz có vé vào vòng bán kết ATP Finals 2025 trước khi bước vào trận đấu cùng với Lorenzo Musetti.