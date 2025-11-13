Highlights Jannik Sinner 2-1 Alexander Zverev

Chỉ hơn 10 ngày sau thất bại nặng nề 0-6, 1-6 trước Jannik Sinner ở Paris Masters, Alexander Zverev bước vào cuộc tái đấu tại ATP Finals với quyết tâm phục hận.

Tay vợt người Đức khởi đầu đầy mạnh mẽ, liên tục ép sân và buộc Sinner phải cứu tới hai break-point ngay ở game mở màn set 1.

Sinner tiếp tục đánh bại Zverev - Ảnh: AGTP Tennis

Dù vậy, bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới vẫn được thể hiện đúng lúc. Khi tỷ số là 5-4, Sinner tận dụng cơ hội giành break ở game thứ 10, khép lại set đầu tiên với chiến thắng 6-4.

Sang set 2, Zverev tiếp tục thi đấu kiên cường, nhưng những nỗ lực của anh không thể xuyên thủng lối chơi chắc chắn và hiệu quả của đối thủ. Sinner giành break ở game 6 và duy trì lợi thế đến cuối trận, thắng 6-3, khép lại trận đấu sau 1 giờ 38 phút.

Chiến thắng 2-0 (6-4, 6-3) giúp Sinner sớm đoạt vé vào bán kết ATP Finals 2025, trong khi Zverev buộc phải đánh bại Felix Auger-Aliassime ở lượt trận cuối mới có hy vọng đi tiếp.