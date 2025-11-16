Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Felix Auger-Aliassime:

Carlos Alcaraz nhập cuộc đầy khí thế, liên tục ép sân và tạo ra tới 3 cơ hội giành break ngay ở game 2 nhưng đều bỏ lỡ. Dẫu vậy, sức ép khủng khiếp của Alcaraz khiến Auger-Aliassime chỉ trụ được đến game 4 trước khi mất break.

Carlos Alcaraz vẫn chưa có đối thủ tại ATP Finals 2025 - Ảnh: Tennis Channel

Sự chênh lệch về thể lực lẫn kỹ thuật bộc lộ rõ rệt khi số pha bóng bền chiến thắng của Auger-Aliassime kém xa đối thủ, trong khi lỗi tự đánh hỏng xuất hiện ngày càng nhiều. Alcaraz không bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục đoạt break ở game 8 để khép lại set 1 với tỉ số 6-2.

Sang set 2, tay vợt người Canada nỗ lực kéo trận đấu trở lại thế cân bằng và bảo vệ tốt 4 game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, sai lầm trong game cầm giao bóng thứ 5 khiến anh phải trả giá. Alcaraz lập tức nắm lấy cơ hội, giành break quyết định và thắng 6-4 để khép lại trận đấu.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz tạo nên trận chung kết trong mơ - Ảnh: Tennis Channel

Thắng chung cuộc 2-0, Alcaraz hiên ngang tiến vào chung kết, nơi anh sẽ đối đầu Jannik Sinner – một màn đại chiến được người hâm mộ chờ đợi.

Trận chung kết ATP Finals 2025 diễn ra vào lúc 00h00 ngày 17/11, theo giờ Việt Nam.