Highlights Carlos Alcaraz 2-0 Felix Auger-Aliassime:

Carlos Alcaraz nhập cuộc đầy khí thế, liên tục ép sân và tạo ra tới 3 cơ hội giành break ngay ở game 2 nhưng đều bỏ lỡ. Dẫu vậy, sức ép khủng khiếp của Alcaraz khiến Auger-Aliassime chỉ trụ được đến game 4 trước khi mất break.

Carlos Alcaraz vẫn chưa có đối thủ tại ATP Finals 2025 - Ảnh: Tennis Channel

Sự chênh lệch về thể lực lẫn kỹ thuật bộc lộ rõ rệt khi số pha bóng bền chiến thắng của Auger-Aliassime kém xa đối thủ, trong khi lỗi tự đánh hỏng xuất hiện ngày càng nhiều. Alcaraz không bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục đoạt break ở game 8 để khép lại set 1 với tỉ số 6-2.

Sang set 2, tay vợt người Canada nỗ lực kéo trận đấu trở lại thế cân bằng và bảo vệ tốt 4 game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, sai lầm trong game cầm giao bóng thứ 5 khiến anh phải trả giá. Alcaraz lập tức nắm lấy cơ hội, giành break quyết định và thắng 6-4 để khép lại trận đấu.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz tạo nên trận chung kết trong mơ - Ảnh: Tennis Channel

Thắng chung cuộc 2-0, Alcaraz hiên ngang tiến vào chung kết, nơi anh sẽ đối đầu Jannik Sinner – một màn đại chiến được người hâm mộ chờ đợi.

Trận chung kết ATP Finals 2025 diễn ra vào lúc 00h00 ngày 17/11, theo giờ Việt Nam.

Alex de Minaur 'đưa' Alcaraz vào bán kết ATP Finals
Sau hai thất bại liên tiếp, Alex De Minaur đã tìm lại cảm hứng thi đấu, đánh bại Taylor Fritz 2-0 trong trận đấu đầy bản lĩnh và kịch tính. Kết quả này giúp Carlos Alcaraz có vé vào vòng bán kết ATP Finals 2025.