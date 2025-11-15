Felix Auger-Aliassime giành chiến thắng quan trọng trước Alexander Zverev với tỷ số 6-4, 7-6(7-4), qua đó đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết ATP Finals 2025, gặp Carlos Alcaraz.
Felix Auger-Aliassime đã có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ đầu giải để đánh bại Alexander Zverev, khép lại vòng bảng ATP Finals 2025 bằng chiến thắng đầy bản lĩnh.
Tay vợt người Canada nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng triệt để các pha giao bóng uy lực và khả năng tấn công ổn định để áp đảo đối thủ trong set đầu tiên. Anh giành break ở game thứ 7 và bảo vệ thành công lợi thế, khép lại set 1 với tỷ số 6-4.
Sang set 2, Zverev thi đấu nỗ lực hơn, kéo trận đấu vào loạt tie-break đầy căng thẳng. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và chính xác trong những điểm quyết định giúp Auger-Aliassime vượt qua đối thủ với tỷ số 7-4.
Chiến thắng này không chỉ giúp Auger-Aliassime giành tấm vé cuối cùng vào bán kết, mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt 25 tuổi sau một mùa giải đầy thăng trầm.
Ở bán kết ATP Finals 2025, anh sẽ chạm trán tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz - một thử thách hứa hẹn vô cùng khó khăn. Trong khi cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Jannik Sinner và Alex de Minaur
Sau hai thất bại liên tiếp, Alex De Minaur đã tìm lại cảm hứng thi đấu, đánh bại Taylor Fritz 2-0 trong trận đấu đầy bản lĩnh và kịch tính. Kết quả này giúp Carlos Alcaraz có vé vào vòng bán kết ATP Finals 2025.