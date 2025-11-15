Felix Auger-Aliassime đã có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ đầu giải để đánh bại Alexander Zverev, khép lại vòng bảng ATP Finals 2025 bằng chiến thắng đầy bản lĩnh.

Felix Auger-Aliassime đoạt tấm vé cuối cùng vào bán kết ATP Finals 2025 - Ảnh: Tennis Channel

Tay vợt người Canada nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng triệt để các pha giao bóng uy lực và khả năng tấn công ổn định để áp đảo đối thủ trong set đầu tiên. Anh giành break ở game thứ 7 và bảo vệ thành công lợi thế, khép lại set 1 với tỷ số 6-4.

Sang set 2, Zverev thi đấu nỗ lực hơn, kéo trận đấu vào loạt tie-break đầy căng thẳng. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và chính xác trong những điểm quyết định giúp Auger-Aliassime vượt qua đối thủ với tỷ số 7-4.

Hai cặp đấu bán kết ATP Finals 2025 - Ảnh: Tennis Channel

Chiến thắng này không chỉ giúp Auger-Aliassime giành tấm vé cuối cùng vào bán kết, mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt 25 tuổi sau một mùa giải đầy thăng trầm.

Ở bán kết ATP Finals 2025, anh sẽ chạm trán tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz - một thử thách hứa hẹn vô cùng khó khăn. Trong khi cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Jannik Sinner và Alex de Minaur