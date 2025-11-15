Sau 2 trận thua đáng tiếc trước Hisamitsu Springs ở vòng đấu trước, Gunma Green Wings đối đầu với Aramare Yamagata tại vòng tiếp theo của giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Đối thủ của Thanh Thúy và các đồng đội hiện đang xếp ở cuối BXH với 1 chiến thắng sau 10 trận đấu.

Đúng như dự đoán, với sự vượt trội hoàn toàn, Gunma Green Wings chủ động chơi tấn công. Dù vậy, set 1, Aranmare Yamagata thi đấu rất nỗ lực, liên tục bám đuổi tỉ số. Set đấu chỉ khép lại sau khi đội bóng của Thanh Thúy thắng 33/31.

Thanh Thúy cùng Gunma Green Wings giành chiến thắng 3-0.

Set 2, Gunma Green Wings tiếp tục bỏ khoảng cách xa nhưng sau đó để đối thủ rút ngắn điểm số. Dù vậy, chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng áo xanh, với tỉ số 25/23.

Set 3, mọi thứ dễ dàng hơn khi hàng công của Gunma Green Wings chơi hiệu quả, trong khi đối thủ có dấu hiệu xuống sức. Thanh Thúy cùng các đồng đội thắng 25/19, chung cuộc thắng 3-0. Ở trận đấu này, dù ít nhận được đường chuyền của các đồng đội nhưng Thanh Thúy vẫn ghi được 11 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng. Trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 11h05 ngày 16/11.

Ở một diễn biến khác đáng chú ý, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã có tại CLB Okayama SeaGulls, nhưng cô cần thêm thời gian để tập luyện, hòa nhập. Dự kiến trong 1-2 vòng đấu tới, người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến Thanh Thúy và Bích Thủy thi đấu tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.