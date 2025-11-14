Highlights Jannik Sinner 2-0 Ben Shelton:

Ngay từ đầu trận, Sinner nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng những cú giao bóng mạnh mẽ cùng khả năng trả bóng chuẩn xác.

Anh sớm giành break ở set đầu tiên và duy trì lợi thế để khép lại set này với tỷ số 6-3.

Jannik Sinner vẫn trên hành trình bảo vệ danh hiệu ATP Finals - Ảnh: Tennis Channel

Sang set hai, Ben Shelton cho thấy sự bùng nổ với lối đánh giàu năng lượng, liên tục dồn ép đối thủ bằng các cú thuận tay uy lực.

Tuy nhiên, bản lĩnh và sự lì lợm giúp Sinner hóa giải mọi khó khăn. Trong loạt tie-break căng thẳng, tay vợt người Ý tỏ ra lạnh lùng và chính xác ở những điểm quyết định, giành chiến thắng 7-3.

Với phong độ ổn định, Sinner đang hướng đến việc bảo vệ thành công danh hiệu ATP Finals.