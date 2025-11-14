Highlights Jannik Sinner 2-0 Ben Shelton:
Ngay từ đầu trận,
Sinner nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng những cú giao bóng mạnh mẽ cùng khả năng trả bóng chuẩn xác.
Anh sớm giành break ở set đầu tiên và duy trì lợi thế để khép lại set này với tỷ số 6-3.
Jannik Sinner vẫn trên hành trình bảo vệ danh hiệu ATP Finals - Ảnh: Tennis Channel
Sang set hai, Ben Shelton cho thấy sự bùng nổ với lối đánh giàu năng lượng, liên tục dồn ép đối thủ bằng các cú thuận tay uy lực.
Tuy nhiên, bản lĩnh và sự lì lợm giúp Sinner hóa giải mọi khó khăn. Trong loạt tie-break căng thẳng, tay vợt người Ý tỏ ra lạnh lùng và chính xác ở những điểm quyết định, giành chiến thắng 7-3.
Với phong độ ổn định, Sinner đang hướng đến việc bảo vệ thành công danh hiệu
ATP Finals.
Carlos Alcaraz khép lại vòng bảng ATP Finals 2025 bằng chiến thắng thuyết phục trước Lorenzo Musetti, qua đó bảo đảm ngôi số 1 thế giới sau khi mùa giải hạ màn.
Sau hai thất bại liên tiếp, Alex De Minaur đã tìm lại cảm hứng thi đấu, đánh bại Taylor Fritz 2-0 trong trận đấu đầy bản lĩnh và kịch tính. Kết quả này giúp Carlos Alcaraz có vé vào vòng bán kết ATP Finals 2025.
Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Alexander Zverev 2-0 tại ATP Finals, qua đó sớm giành vé vào bán kết và khẳng định vị thế tay vợt số 1 thế giới.
Taylor Fritz khiến Alcaraz lao đao với màn nhập cuộc xuất sắc, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha đã lột xác ngoạn mục để giành chiến thắng nghẹt thở sau gần 3 giờ so tài.
Jannik Sinner mở màn hành trình bảo vệ danh hiệu ATP Finals 2025 bằng chiến thắng 2-0 trước Felix Auger-Aliassime, dù trận đấu bị ảnh hưởng bởi chấn thương của tay vợt người Canada.