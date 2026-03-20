Theo báo Guardian, 3 quan chức Mỹ giấu tên ngày 20/3 cho biết 3 chiến hạm, gồm tàu USS Boxer và 2 tàu tấn công đổ bộ khác cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 của nước này đang trên đường đến Trung Đông. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin không nêu rõ lực lượng bổ sung lần này sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì.

Được biết, thông tin Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông xuất hiện chỉ một ngày sau khi trang tin The Maritime Executive cho biết Washington đang triển khai các chiến hạm USS Boxer và USS Tripoli đến Trung Đông để “đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra với Iran”.

Cùng ngày, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cảnh báo Tehran sẽ truy lùng các tướng lĩnh của Mỹ và Israel “ngay cả khi họ đang nghỉ phép hay đi du lịch”.

Ông Abolfazl Shekarchi. Ảnh: Fars

“Từ nay, dựa trên những thông tin chúng tôi có được, ngay cả ở những khu vực như công viên, khu giải trí và nơi thu hút khách du lịch ở bất kỳ đâu trên khắp thế giới sẽ không còn an toàn đối với các quan chức Mỹ và Israel”, ông Shekarchi nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Iran đã làm dấy lên lo ngại rằng Tehran sẽ thực hiện các cuộc tấn công quân sự ở bên ngoài khu vực Trung Đông nhằm gây áp lực với Washington và Tel Aviv.