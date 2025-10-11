Theo Times of Israel, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 11/10 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch không kích trong đêm của Israel tại miền nam nước này.

"Israel lại một lần nữa tấn công các cơ sở dân sự ở miền nam Lebanon mà không có bất kỳ lý do hay cái cớ nào. Vấn đề nghiêm trọng nhất của vụ tấn công này là nó xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực", ông Aoun gay gắt.

Báo cáo của Bộ Y tế Lebanon cho biết, đã có ít nhất 1 người chết và 7 người khác bị thương vì vụ không kích. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là một công dân Syria.

Khung cảnh tại Lebanon sau khi Israel tiến hành không kích. Video: Times of Israel

Theo truyền thông Lebanon, địa điểm bị không kích là một cơ sở chuyên bán máy móc xây dựng ở làng Msayleh. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 300 phương tiện bị thiêu rụi trong vụ tấn công, bao gồm nhiều xe ủi, máy xúc và xe tải.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng mục tiêu bị không kích là các địa điểm được Hezbollah sử dụng để cất giữ phương tiện cơ giới hạng nặng.

Kể từ khi xung đột Dải Gaza nổ ra, Hezbollah và IDF đã liên tục tập kích qua lại ở biên giới Lebanon - Israel. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và IDF đã khiến 4.000 người thiệt mạng ở Lebanon, trong khi con số của Israel là 127 người.