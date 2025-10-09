Hãng tin Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết, hai phái đoàn đàm phán của Israel và Hamas vào đêm 8/10 đã đạt được thỏa thuận về “tất cả các điều khoản và cơ chế thực thi ‘giai đoạn 1’ của kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza, từ đó hướng đến chấm dứt xung đột; trả tự do cho các con tin Israel và tù nhân Palestine; các vấn đề liên quan tới viện trợ nhân đạo”.

Người dân Dải Gaza đi di tản do xung đột. Ảnh: Al Jazeera

Trong một tuyên bố sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, việc Tel Aviv và Hamas nhất trí "giai đoạn 1" của thỏa thuận hòa bình là một thành công về mặt ngoại giao.

“Ngay từ đầu, tôi đã nói rõ rằng Israel sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi toàn bộ con tin trở về nhà và đạt được tất cả các mục tiêu. Nhờ có sự quyết tâm kiên định, hành động quân sự mạnh mẽ cùng những nỗ lực to lớn từ người bạn và đồng minh vĩ đại của chúng ta - Tổng thống Mỹ Donald Trump, nên chúng ta đã đạt được bước ngoặt quan trọng này”, Thủ tướng Netanyahu nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 8/10, Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ sự hứng khởi sau khi nhận được thông tin Hamas và Israel đạt thỏa thuận.

“Điều này có nghĩa tất cả các con tin sẽ sớm được phóng thích và Israel sẽ rút binh sĩ của họ về đường ranh giới đã thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng đến một nền hòa bình mạnh mẽ, vững chắc và vĩnh viễn. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng. Đây là một ngày tuyệt vời đối với thế giới Ảrập và Hồi giáo, với Israel, với tất cả các quốc gia xung quanh và Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn các nhà trung gian hòa bình của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã làm việc với chúng tôi để sự kiện mang tính lịch sử và chưa từng có này diễn ra”, ông Trump viết.