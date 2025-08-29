Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay liền kề với cuối tuần nên hầu hết người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày. Điều này khiến nhu cầu di chuyển, đi lại của nhiều gia đình tăng đột biến. Hành trình lái xe về quê, đi du lịch bằng ô tô lên đến vài trăm km luôn đòi hỏi chiếc xe phải ở trong tình trạng kỹ thuật tốt.

Nhiều gia đình chuẩn bị di chuyển về quê hoặc đi chơi dài ngày bằng ô tô trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Theo các kỹ sư ô tô, bất kể bạn đang lái một chiếc xe đời mới hay “xế cũ” lâu năm, trước mỗi chuyến đi dài vẫn nên dành chút thời gian kiểm tra kỹ một số hạng mục quan trọng liên quan trực tiếp đến an toàn. Việc chuẩn bị này không chỉ giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn mà còn hạn chế tối đa những sự cố ngoài ý muốn trên hành trình.

Dưới đây là 5 vị trí trên ô tô mà chủ xe cần đặc biệt chú ý quan sát, kiểm tra trước những chuyến đi dài ngày:

1. Lốp xe

Lốp xe đóng vai trò rất quan trọng trong vận hành, đồng thời cũng gây ra mất an toàn và đem lại không ít rắc rối nếu không may có vấn đề. Do đó trước mỗi chuyến đi, cần chú ý quan sát tình trạng lốp và kịp thời xử lý. Những tài xế có kinh nghiệm bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tình trạng hoặc các vấn đề của lốp.

Với một bộ lốp đã quá mòn hoặc sử dụng trên 7 năm, đừng tiếc tiền thay những chiếc lốp mới để an tâm hơn với hành trình của mình. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nếu phát hiện lốp non hơi, có đinh găm vào,… tài xế cần kịp thời bổ sung hơi ngay bằng bơm mini hoặc đến gara gần nhất để xử lý triệt để trước khi ra đường trường. Một kinh nghiệm được các chuyên gia khuyên là nếu phát hiện có đinh, đừng vội nhổ ra vì điều đó sẽ làm cho lốp xe xẹp nhanh hơn.

2. Nước làm mát

Một chiếc xe ô tô không thể hoạt động một cách ổn định và bền bỉ nếu như thiếu nước làm mát. Khi xe hoạt động, nhiệt độ từ động cơ của xe sinh ra rất lớn. Nếu không có dung dịch nước làm mát, các chi tiết kim loại ở bên trong động cơ sẽ giãn nở gây hại cho xe.

Đặc biệt, với những dòng xe cũ đã dùng trên dưới 10 năm, những bộ phận của hệ thống làm mát như bình nước, bơm nước, dây dẫn,... ít nhiều sẽ bị xuống cấp. Trường hơp không may hệ thống này bị trục trặc hoặc rò rỉ, hết nước làm mát còn gây ra nóng máy, quá nhiệt, bó máy,... rất nguy hiểm khi đi đường dài.

Do đó, trước mỗi chuyến đi xa, hệ thống làm mát, đặc biệt là nước làm mát cần được kiểm tra cẩn thận. Nếu mực nước xuống dưới vạch MIN trên bình phụ, phải bổ sung ngay bằng dung dịch chuyên dụng.

Đồng thời, cần chú ý phát hiện dấu hiệu rò rỉ, xác định nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng. Trường hợp nước hao hụt quá nhanh, nên xử lý triệt để từ sớm để tránh tình huống xe “nằm đường” trong những ngày nghỉ lễ.

3. Nước rửa kính, cần gạt mưa

Dù không trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng vận hành, nhưng nếu hết nước rửa kính hoặc lưỡi gạt đã mòn, người lái sẽ gặp nhiều phiền toái khi đi đường dài trong mưa hay bụi bẩn. Điều này làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong những ngày mưa bão kéo dài như hiện nay.

Để yên tâm trước mỗi chuyến đi dài ngày, chúng ta nên mở nắp bình chứa và bổ sung một lượng kha khá nước rửa kính, đồng thời vệ sinh kính lái và kiểm tra tình trạng của cần gạt mưa.

Các chuyên gia khuyên rằng, nên chọn loại nước rửa kính chuyên dụng để đạt hiệu quả tốt nhất, giữ bền cho bề mặt kính cũng như lưỡi gạt mưa. Không nên sử dụng nước lã, nước khoáng vì dễ làm đóng cặn, hư hỏng hệ thống ống dẫn.

4. Hệ thống phanh

Thông thường, nhiều chủ xe chỉ đưa xe đi kiểm tra phanh khi bộ phận này đã có dấu hiệu trục trặc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra hệ thống phanh trước những chuyến đi dài, như kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới, để phòng tránh rủi ro, nhất là khi di chuyển trên đèo dốc - nơi phanh được sử dụng liên tục.

Tại gara, kỹ thuật viên sẽ tháo bánh và phanh để kiểm tra bố, dầu phanh, đồng thời vệ sinh bụi bẩn, tra mỡ ắc thắng và thay má mới nếu đã mòn. Với phanh đĩa, quá trình sử dụng cùng tác động từ đất đá, nhiệt độ có thể khiến đĩa bị cong vênh, mòn không đều. Khi đó, láng đĩa phanh là giải pháp hữu hiệu giúp khắc phục tình trạng này.

Hệ thống phanh và lốp xe ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khi đi đường trường. Ảnh minh hoạ: Otohui

5. Lọc gió, bu-gi, kim phun, họng hút

Các chi tiết như kim phun, họng hút, bu-gi, dây cao áp hay lọc gió đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất động cơ. Nếu chúng hoạt động ổn định sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, tăng công suất và vận hành trơn tru hơn. Ngược lại, khi bị bám bẩn, tắc nghẽn, động cơ dễ nóng máy, tăng tốc yếu và hao xăng.

Với những xe sử dụng lâu năm, tình trạng này càng phổ biến nên chủ xe cần kiểm tra, vệ sinh định kỳ. Việc xúc rửa, thay thế tại gara có chi phí chỉ khoảng 300.000 – 500.000 đồng, nhưng lại giúp duy trì độ bền và sự ổn định cho động cơ trong suốt hành trình.

