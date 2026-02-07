Bổ sung tàu bay, tăng chuyến và mở rộng bay đêm

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình đặt chỗ, giá vé hạng phổ thông và nhu cầu trên từng đường bay nội địa, từ đó đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay phù hợp với năng lực khai thác.

Cụ thể, trong cao điểm Tết, các hãng được tạo điều kiện bổ sung 19 tàu bay, tăng 4 chiếc so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số máy bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Dự báo hơn 4 triệu lượt khách qua sân bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tiến Sỹ.

Đáng chú ý, tham số điều phối slot tại hai sân bay quốc tế lớn là Nội Bài và Tân Sơn Nhất được tăng lên 46-48 chuyến/giờ, giúp các hãng chủ động xây dựng kế hoạch bay, tăng chuyến đêm và bổ sung tải cung ứng. Ngành hàng không cũng bố trí nguồn lực phục vụ các chuyến bay tăng cường, bảo đảm hành khách có thêm lựa chọn khung giờ và mức giá.

Song song đó, các đơn vị trong ngành được yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện phục vụ cao điểm Tết, đặc biệt triển khai khai thác 24/24h tại các cảng hàng không có nhu cầu cao như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa.

Đường bay “lệch đầu”, nhiều chặng gần kín chỗ

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận chuyển nội địa dịp Tết tiếp tục thể hiện rõ xu hướng di chuyển “lệch đầu”. Trước Tết, chiều bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ rất cao, trong khi chiều ngược lại ở mức trung bình; sau Tết, xu hướng này sẽ đảo chiều.

Nhiều đường bay trước Tết như TPHCM - Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã đạt tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí kín chỗ. Trong khi đó, chiều ngược lại từ các địa phương về TPHCM còn thấp, nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để quay đầu.

Đối với các chặng từ Hà Nội đi miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ trước Tết nhìn chung đạt 30-60%. Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao, đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2/2026.

Sau Tết, nhu cầu quay lại TPHCM tăng mạnh, nhiều đường bay từ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng gần như kín chỗ, với tỷ lệ lấp đầy phổ biến 80-100%.

Riêng trục bay TPHCM - Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ cao chủ yếu rơi vào các ngày cận và sau Tết. Cụ thể, giai đoạn 24-27 tháng Chạp (11-14/2/2026), chiều TPHCM - Hà Nội đạt khoảng 83-90%; giai đoạn mùng 5-7 tháng Giêng (21-23/2/2026), chiều Hà Nội - TPHCM đạt 80-94%.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, diễn biến cung ứng và giá vé phản ánh rõ đặc thù “lệch đầu” trong khai thác hàng không dịp nghỉ lễ dài ngày. Khảo sát hai tuần trước Tết cho thấy giá vé chưa biến động lớn, song càng cận Tết, vé phổ thông trên nhiều chặng từ TPHCM đi các địa phương trở nên khan hiếm, thậm chí hết chỗ trong các ngày cao điểm.