Chiều 14/8, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”.

Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2023 - 2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham dự, phát biểu tại hội thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại: Trước mùa thu lịch sử năm 1945, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã đẩy dân tộc vào cảnh kiệt quệ, tiêu điều. Các quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc bị chà đạp không thương tiếc.

Năm 1940, phát xít Nhật tràn vào Đông Dương, đẩy nhân dân Việt Nam vào cảnh “một cổ hai tròng”, bị bóc lột cùng cực cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong những ngày đen tối ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy. Từ khi ra đời năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định lãnh đạo nhân dân đấu tranh qua các cao trào 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945; xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang; giác ngộ, tổ chức quần chúng; gây dựng căn cứ địa cách mạng, sẵn sàng đón bắt thời cơ lịch sử.

Tháng Tám năm 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện. Chỉ trong 15 ngày, dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, toàn dân tộc đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập…”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay, nhân dân ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi ngày càng to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thắng lợi này là khởi đầu vĩ đại cho hành trình xây dựng cơ đồ, khẳng định vị thế và uy tín của đất nước. Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, đòi hỏi chúng ta phải kiên định lý tưởng, vững vàng bản lĩnh, đồng thời giữ gìn và lan tỏa những giá trị cốt lõi đã làm nên sức mạnh Việt Nam”.

Tiếp nối bằng kỷ nguyên vươn mình

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, 80 năm qua kể từ ngày độc lập là chặng đường hào hùng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã cần cù, anh dũng, đồng cam cộng khổ, đồng tâm nhất trí, vượt qua mọi gian nan thử thách để làm nên những thành tựu to lớn được thế giới ghi nhận và khâm phục.

“Từ giữa thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, sau gần 100 năm đấu tranh kiên cường và gian khó, dân tộc ta đã giành được độc lập, nhân dân ta đã được tự do. 80 năm qua, từ một Việt Nam với hơn hai triệu người chết đói trong năm 1945, đất nước đã vươn mình mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích phát triển.

Nhìn lại lịch sử 80 năm, chúng ta có thể tự hào khẳng định đã tiếp bước và thực hiện được ước nguyện của các liệt sĩ và nhân dân đã xả thân vì nước. Cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống nhất, độc lập, thịnh vượng đang kết thành những trái ngọt cho mọi người dân. Nhân dân Việt Nam đã thực sự làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ vận mệnh của cả dân tộc”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.

Theo Phó Thủ tướng, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930 với chỉ 211 đảng viên, nay đã có hơn 5,6 triệu đảng viên.

"Kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945, lịch sử đang được viết tiếp rạng rỡ. Kỷ nguyên độc lập, tự do đã được tiếp nối bằng kỷ nguyên thống nhất đất nước, hòa bình, phát triển và sẽ tiếp tục bằng kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.

Đánh giá hội thảo có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học và giá trị thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị của Cách mạng Tháng Tám, từ đó vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đặc biệt, hội thảo cũng giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội có thêm kinh nghiệm quý để vận dụng vào thực tiễn xây dựng và phát triển Thủ đô.