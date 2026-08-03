Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật sớm và chính xác nhất kết quả bóng đá giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|BẢNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|3/8 - 17:30
|Campuchia vs Timor Leste
|Bảng A
|VTV6, FPT Play
|3/8 - 20:30
|Indonesia vs Việt Nam
|Bảng A
|VTV6, FPT Play
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 - Cập nhật nhanh và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.
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