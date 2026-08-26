Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|26/8 - 20:00
|Việt Nam vs Thái Lan
|Chung kết lượt về
|VTV6, FPT Play, TV360
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Trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam đón nhận tín hiệu tích cực khi tăng hạng FIFA và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với đối thủ số một khu vực.
Tuyển Việt Nam và Thái Lan chuẩn bị bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 với lịch sử đối đầu đầy duyên nợ. Những con số cho thấy cuộc chiến giữa hai đội tương đối cân bằng.
Tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với mục tiêu tạo lợi thế trước trận quyết định tại Mỹ Đình. Đây là màn so tài đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á.
Thái Lan là tập thể cân bằng và vận hành linh hoạt ở ASEAN Cup 2026, nhưng cũng có hạn chế lớn để Việt Nam khai thác.