Bảng F World Cup 2026 (giờ Việt Nam) quy tụ 4 đội bóng: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Các trận đấu diễn ra từ ngày 15/06 đến ngày 26/06/2026. 

Lịch thi đấu bảng F World Cup 2026


Lượt trận Ngày (Giờ VN) Cặp đấu Sân vận động / Địa điểm Kênh trực tiếp (Dự kiến)
Lượt 1 03:00 – 15/06 Hà Lan vs Nhật Bản Sân AT&T, Dallas (Mỹ) VTV
09:00 – 15/06 Thụy Điển vs Tunisia Sân BBVA, Monterrey (Mexico) VTV
Lượt 2 00:00 – 21/06 Hà Lan vs Thụy Điển Sân NRG, Houston (Mỹ) VTV3
11:00 – 21/06 Tunisia vs Nhật Bản Sân BBVA, Monterrey (Mexico) VTV
Lượt 3 06:00 – 26/06 Nhật Bản vs Thụy Điển Sân AT&T, Dallas (Mỹ) VTV
06:00 – 26/06 Tunisia vs Hà Lan Sân Arrowhead, Kansas City (Mỹ) VTV
Cục diện và thể thức bảng đấu: