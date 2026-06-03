Đội tuyển Tây Ban Nha, với Rodri là thủ lĩnh và sức trẻ Lamine Yamal, không che giấu tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Bảng F World Cup 2026 (giờ Việt Nam) quy tụ 4 đội bóng: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Các trận đấu diễn ra từ ngày 15/06 đến ngày 26/06/2026.
Lịch thi đấu bảng F World Cup 2026
|Lượt trận
|Ngày (Giờ VN)
|Cặp đấu
|Sân vận động / Địa điểm
|Kênh trực tiếp (Dự kiến)
|Lượt 1
|03:00 – 15/06
|Hà Lan vs Nhật Bản
|Sân AT&T, Dallas (Mỹ)
|VTV
|09:00 – 15/06
|Thụy Điển vs Tunisia
|Sân BBVA, Monterrey (Mexico)
|VTV
|Lượt 2
|00:00 – 21/06
|Hà Lan vs Thụy Điển
|Sân NRG, Houston (Mỹ)
|VTV3
|11:00 – 21/06
|Tunisia vs Nhật Bản
|Sân BBVA, Monterrey (Mexico)
|VTV
|Lượt 3
|06:00 – 26/06
|Nhật Bản vs Thụy Điển
|Sân AT&T, Dallas (Mỹ)
|VTV
|06:00 – 26/06
|Tunisia vs Hà Lan
|Sân Arrowhead, Kansas City (Mỹ)
|VTV
Cục diện và thể thức bảng đấu:
- Hai đội xếp nhất và nhì bảng F chắc chắn giành vé vào vòng knock-out (vòng 1/16).
- Đội xếp thứ 3 bảng F vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giải đấu.
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