Hai đội xếp nhất và nhì bảng F chắc chắn giành vé vào vòng knock-out (vòng 1/16).

Đội xếp thứ 3 bảng F vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giải đấu.