Trận đấu cuối vòng bảng giữa U21 Việt Nam và U21 Puerto Rico tại giải U21 thế giới 2025 hứa hẹn vẫn giàu cảm xúc, dù kết quả không ảnh hưởng đến tấm vé vào vòng 16 đội của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Argentina, trong đó giành được một set thắng đầy tự tin, các cô gái trẻ Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh và khả năng cạnh tranh ở sân chơi đẳng cấp thế giới.

Lần đầu dự giải, U21 Việt Nam đã tạo kỳ tích khi sớm vào vòng knock-out, để lại dấu ấn bằng set thắng 25-5 trước Canada và màn tỏa sáng của những gương mặt như Đặng Thị Hồng, Lại Khánh Huyền hay Nguyễn Phương Quỳnh. Hiện xếp hạng 25 thế giới, đội đang hướng tới việc duy trì phong độ và tinh thần chiến đấu.

Gặp Puerto Rico, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng mà còn tiếp thêm tự tin cho chặng đường phía trước.