Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước chủ nhà U21 Indonesia, tuyển U21 nữ Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn nhất tại bảng A khi chạm trán U21 Serbia lúc 14h hôm nay.

Đây là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, nổi bật với thể hình vượt trội, lối chơi giàu sức mạnh và nền tảng kỹ thuật hiện đại. Serbia từng nhiều lần góp mặt sâu ở các giải trẻ thế giới, cho thấy sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

U21 Việt Nam dễ dàng đánh bại chủ nhà U21 Indonesia - Ảnh: Volleyball World

Với Đặng Thị Hồng và các đồng đội, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng phòng thủ kín kẽ và những pha phản công tốc độ để tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm. Điểm tựa tinh thần từ chiến thắng mở màn cùng sự gắn kết của toàn đội sẽ là chìa khóa để Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ trước đối thủ sừng sỏ này.

Nếu muốn giành kết quả có lợi, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh cần duy trì tâm lý vững vàng, tránh mắc lỗi cá nhân và tận dụng tốt các tình huống bước một. Đây hứa hẹn là trận đấu kịch tính và đầy thử thách cho các cô gái trẻ Việt Nam.