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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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01/11 18:00
|CA TPHCM vs Đà Nẵng
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 23:30
|Liverpool vs Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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01/11 20:00
|Getafe vs Sevilla
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On Football, SCTV15
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01/11 22:15
|R. Santander vs Real Madrid
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On Football, SCTV15
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02/11 00:30
|Elche vs Valencia
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On Football, SCTV15
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02/11 03:00
|Bilbao vs Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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01/11 18:30
|Como vs Venezia
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MyTV
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01/11 21:00
|Frosinone vs Torino
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MyTV
|Lazio vs Cagliari
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MyTV
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02/11 00:00
|Lecce vs Genoa
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MyTV
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02/11 02:45
|Juventus vs Napoli
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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01/11 21:30
|Union Berlin vs Cologne
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01/11 23:30
|E. Frankfurt vs Hamburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 21:00
|Strasbourg vs Auxerre
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On Sports News
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01/11 23:15
|Lyon vs Angers
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On Sports News
|Paris FC vs Monaco
|
On Sports News
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02/11 02:45
|Marseille vs Toulouse
|
On Sports News
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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31/10 18:00
|Hải Phòng 1-0 Đồng Nai
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FPT Play
|Nam Định 3-1 Thể Công
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FPT Play
|SLNA 1-1 CAHN
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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31/10 19:30
|Chelsea 2-0 Manchester United
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FPT Play
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31/10 22:00
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Bournemouth 2-0 Leeds
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FPT Play
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Brentford 2-0 Nottingham
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FPT Play
|Coventry 3-1 Sunderland
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FPT Play
|Hull City 2-2 Ipswich
|
FPT Play
|Manchester City 0-1 Brighton
|
FPT Play
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01/11 00:30
|Tottenham 2-0 Crystal Palace
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FPT Play
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01/11 03:00
|Aston Villa 1-1 Fulham
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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31/10 20:00
|Levante 0-2 Atletico Madrid
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On Football
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31/10 22:15
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Vallecano 3-0 Celta Vigo
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On Football
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01/11 00:30
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Real Betis 2-1 Malaga
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On Football
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01/11 03:00
|Barcelona 6-1 Alaves
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On Football
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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31/10 21:30
|Augsburg 1-1 Freiburg
|Leverkusen 2-4 Stuttgart
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Monchengladbach 0-0 Paderborn
|Schalke 04 0-2 RB Leipzig
|Werder Bremen 2-0 Hoffenheim
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01/11 00:30
|Bayern Munich 2-2 Dortmund
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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31/10 21:00
|Bologna 2-1 Monza
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MyTV
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01/11 00:00
|Udinese 2-5 AS Roma
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MyTV
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01/11 02:45
|AC Milan 3-1 Inter Milan
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MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 02:45
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Troyes 2-0 Le Mans
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