Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

01/11   18:00

 CA TPHCM vs Đà Nẵng

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

01/11   23:30

 Liverpool vs Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

01/11   20:00

 Getafe vs Sevilla

On Football, SCTV15

01/11   22:15

 R. Santander vs Real Madrid

On Football, SCTV15

02/11   00:30

 Elche vs Valencia

On Football, SCTV15

02/11   03:00

 Bilbao vs Sociedad

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

01/11   18:30

 Como vs Venezia

MyTV

01/11   21:00

 Frosinone vs Torino

MyTV
Lazio vs Cagliari

MyTV

02/11   00:00

 Lecce vs Genoa

MyTV

02/11   02:45

 Juventus vs Napoli

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

01/11   21:30

 Union Berlin vs Cologne

01/11   23:30

 E. Frankfurt vs Hamburg

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

01/11   21:00

 Strasbourg vs Auxerre

On Sports News

01/11   23:15

 Lyon vs Angers

On Sports News
Paris FC vs Monaco

On Sports News

02/11   02:45

 Marseille vs Toulouse

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

31/10  18:00

 Hải Phòng 1-0 Đồng Nai

FPT Play
Nam Định 3-1 Thể Công

FPT Play
SLNA 1-1 CAHN

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

31/10  19:30

 Chelsea 2-0 Manchester United

FPT Play

31/10  22:00

Bournemouth 2-0 Leeds

FPT Play

Brentford 2-0 Nottingham

FPT Play
Coventry 3-1 Sunderland

FPT Play
Hull City 2-2 Ipswich

FPT Play
Manchester City 0-1 Brighton

FPT Play

01/11  00:30

 Tottenham 2-0 Crystal Palace

FPT Play

01/11  03:00

 Aston Villa 1-1 Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

31/10  20:00

 Levante 0-2 Atletico Madrid

On Football

31/10  22:15

Vallecano 3-0 Celta Vigo

On Football

01/11  00:30

Real Betis 2-1 Malaga

On Football

01/11  03:00

 Barcelona 6-1 Alaves

On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

31/10  21:30

 Augsburg 1-1 Freiburg

Leverkusen 2-4 Stuttgart

Monchengladbach 0-0 Paderborn

Schalke 04 0-2 RB Leipzig

Werder Bremen 2-0 Hoffenheim

01/11  00:30

 Bayern Munich 2-2 Dortmund

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

31/10  21:00

 Bologna 2-1 Monza

MyTV

01/11  00:00

 Udinese 2-5 AS Roma

MyTV

01/11  02:45

 AC Milan 3-1 Inter Milan

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

01/11  02:45

Troyes 2-0 Le Mans

ON Sports+