Bảng A World Cup 2026:

Link xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi:

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Mexico sẽ bước vào trận khai mạc World Cup 2026 gặp Nam Phi với lợi thế rất lớn từ sân nhà Azteca, nơi dự kiến có hơn 8 vạn cổ động viên tiếp lửa. Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, bởi Mexico trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai vòng chung kết World Cup.

Trận Mexico vs Nam Phi khai màn World Cup 2026 - Ảnh: Opta

Trước giải, Mexico có sự chuẩn bị khá tích cực. Dù từng trải qua giai đoạn sa sút khi không thắng 6 trận giao hữu cuối năm 2025, El Tri đã lấy lại niềm tin bằng những kết quả khả quan trong năm 2026, trong đó có các trận hòa trước Bồ Đào Nha, Bỉ và 3 chiến thắng liên tiếp trước Ghana, Australia, Serbia.

Mexico cũng có thành tích mở màn World Cup rất ấn tượng khi bất bại trong 7 trận ra quân gần nhất kể từ năm 1994. Vì vậy, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế ở bảng A.

Trong khi đó, Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng. Dù có hàng công ghi bàn đều đặn, đại diện châu Phi vẫn bị đánh giá thấp hơn. Trước sức ép tại Azteca, Nam Phi nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Đội hình dự kiến

Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.