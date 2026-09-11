Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

11/09  18:00

SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360

11/09  18:00

Ninh Bình vs Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

11/09  18:00

Bắc Ninh vs Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV 3, MyTV, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

12/09  02:00

 Sevilla vs Valencia

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Venezia vs Fiorentina

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:30

 Union Berlin vs Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Rennes vs Marseille

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

10/09  19:15

Thể Công Viettel 0-1 Công An Hà Nội

FPT Play, HTV Thể thao, VTV6, MyTV, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/09  23:45

 Fenerbahce 1-1 AS Roma

PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk

On Football

11/09  02:00

 Bayern Munich 5-0 Bodo Glimt

On Football
Como 4-1 RB Leipzig

On Sports News
Manchester United 4-0 Sabah Baku

Slavia Praha 2-3 Lens

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 3

11/09  02:15

Estrela 2-1 Sporting Braga