Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 3

11/10  18:00

 SLNA 1-1 CA TPHCM

FPT Play

11/10  19:15

 Hà Nội FC 1-0 Bắc Ninh

FPT Play

GIẢI HẠNG NHẤT QG 2026/27 – VÒNG 2

11/10  17:00

Khánh Hòa 4-1 PVF CAND

FPT Play

11/10  18:00

Quy Nhơn 1-1 Huế

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

11/10  20:00

 Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest

FPT Play
Hull City 2-2 Everton

11/10  22:30

 Liverpool 0-3 Man City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

11/10  19:00

 Elche 0-0 Celta Vigo

On Football, SCTV15

11/10  21:15

 Sociedad 3-2 Deportivo

On Football, SCTV15

11/10  23:30

 Real Betis 5-2 Osasuna

On Football, SCTV15

12/10  02:00

 Racing Santander 2-2 Valencia

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

11/10  17:30

 Como 0-0 AS Roma

MyTV

11/10  20:00

 Lazio 3-1 Monza

MyTV

Lecce 1-2 Bologna

11/10  23:00

 Sassuolo vs AC Milan

MyTV

12/10  01:45

 Cagliari 1-1 Juventus

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5

11/10  20:30

 FC Koln 2-1 M’gladbach

11/10  22:30

Freiburg 2-1 Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

11/10  20:00

 Nice 2-1 Strasbourg

On Sports +

11/10  22:15

Rennes 4-1 Auxerre

On Sports +

12/10  01:45

 Troyes 0-2 Marseille

On Sports News