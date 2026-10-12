|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 3
|
11/10 18:00
|SLNA 1-1 CA TPHCM
|
FPT Play
|
11/10 19:15
|Hà Nội FC 1-0 Bắc Ninh
|
FPT Play
|
GIẢI HẠNG NHẤT QG 2026/27 – VÒNG 2
|
11/10 17:00
|
Khánh Hòa 4-1 PVF CAND
|
FPT Play
|
11/10 18:00
|
Quy Nhơn 1-1 Huế
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
|
11/10 20:00
|Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest
|
FPT Play
|Hull City 2-2 Everton
|
11/10 22:30
|Liverpool 0-3 Man City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
|
11/10 19:00
|Elche 0-0 Celta Vigo
|
On Football, SCTV15
|
11/10 21:15
|Sociedad 3-2 Deportivo
|
On Football, SCTV15
|
11/10 23:30
|Real Betis 5-2 Osasuna
|
On Football, SCTV15
|
12/10 02:00
|Racing Santander 2-2 Valencia
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
|
11/10 17:30
|Como 0-0 AS Roma
|
MyTV
|
11/10 20:00
|Lazio 3-1 Monza
|
MyTV
|
Lecce 1-2 Bologna
|
11/10 23:00
|Sassuolo vs AC Milan
|
MyTV
|
12/10 01:45
|Cagliari 1-1 Juventus
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 5
|
11/10 20:30
|FC Koln 2-1 M’gladbach
|
11/10 22:30
|
Freiburg 2-1 Schalke 04
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
|
11/10 20:00
|Nice 2-1 Strasbourg
|
On Sports +
|
11/10 22:15
|
Rennes 4-1 Auxerre
|
On Sports +
|
12/10 01:45
|Troyes 0-2 Marseille
|
On Sports News
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.