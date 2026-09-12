Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

12/09  19:15

Hà Nội FC vs Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

12/09  21:00

 Bournemouth vs Brentford

FPT Play
Aston Villa vs Nottingham Forest

FPT Play
Chelsea vs Hull City

FPT Play
Crystal Palace vs Ipswich

FPT Play
Liverpool vs Fulham

FPT Play

12/09  23:15

 Tottenham vs Everton

FPT Play

13/09  02:00

 Sunderland vs Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

12/09  19:00

 Racing Santander vs Alaves

On Football, SCTV15

12/09  21:15

 Osasuna vs Espanyol

On Football, SCTV15

12/09  23:30

 Bilbao vs Elche

On Football, SCTV15

13/09  02:00

 Real Madrid vs Rayo Vallecano

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

12/09  20:00

 Genoa vs Frosinone

MyTV

12/09  23:00

 Lazio vs AC Milan

MyTV

13/09  01:45

 Atalanta vs Cagliari

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

12/09  20:30

 Augsburg vs Leverkusen

Dortmund vs Paderborn

Mainz 05 vs Frankfurt

Freiburg vs M’gladbach

Hoffenheim vs Stuttgart

12/09  23:30

Cologne vs Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

12/09  22:15

 Strasbourg vs Monaco

On Sports News

13/09  01:45

Auxerre vs Nice

On Sports +

Le Havre vs Angers

Lorient vs Toulouse

Paris FC vs Lyon

On Sports News
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

13/09  01:00

Al Khaleej vs Al Nassr

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

13/09  06:30

Inter Miami vs Nashville

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

11/09  18:00

SHB Đà Nẵng 3-0 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360

11/09  18:00

Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa

FPT Play, VTV6, MyTV, TV360

11/09  18:00

Bắc Ninh 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV 3, MyTV, TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

12/09  02:00

 Sevilla 1-0 Valencia

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Venezia 2-4 Fiorentina

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:30

 Union Berlin 1-3 Schalke 04

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

12/09  01:45

 Rennes 1-0 Marseille

On Sports News