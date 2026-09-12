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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2
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12/09 19:15
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Hà Nội FC vs Sông Lam Nghệ An
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 21:00
|Bournemouth vs Brentford
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FPT Play
|Aston Villa vs Nottingham Forest
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FPT Play
|Chelsea vs Hull City
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FPT Play
|Crystal Palace vs Ipswich
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FPT Play
|Liverpool vs Fulham
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FPT Play
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12/09 23:15
|Tottenham vs Everton
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FPT Play
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13/09 02:00
|Sunderland vs Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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12/09 19:00
|Racing Santander vs Alaves
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On Football, SCTV15
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12/09 21:15
|Osasuna vs Espanyol
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On Football, SCTV15
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12/09 23:30
|Bilbao vs Elche
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On Football, SCTV15
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13/09 02:00
|Real Madrid vs Rayo Vallecano
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 20:00
|Genoa vs Frosinone
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MyTV
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12/09 23:00
|Lazio vs AC Milan
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MyTV
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13/09 01:45
|Atalanta vs Cagliari
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 20:30
|Augsburg vs Leverkusen
|Dortmund vs Paderborn
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Mainz 05 vs Frankfurt
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Freiburg vs M’gladbach
|Hoffenheim vs Stuttgart
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12/09 23:30
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Cologne vs Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 22:15
|Strasbourg vs Monaco
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On Sports News
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13/09 01:45
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Auxerre vs Nice
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On Sports +
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Le Havre vs Angers
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Lorient vs Toulouse
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Paris FC vs Lyon
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On Sports News
|VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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13/09 01:00
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Al Khaleej vs Al Nassr
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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13/09 06:30
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Inter Miami vs Nashville
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2
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11/09 18:00
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SHB Đà Nẵng 3-0 Thép Xanh Nam Định
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FPT Play, TV360
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11/09 18:00
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Ninh Bình 2-1 Thanh Hóa
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FPT Play, VTV6, MyTV, TV360
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11/09 18:00
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Bắc Ninh 1-0 Công an TP. Hồ Chí Minh
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FPT Play, HTV 3, MyTV, TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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12/09 02:00
|Sevilla 1-0 Valencia
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:45
|Venezia 2-4 Fiorentina
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:30
|Union Berlin 1-3 Schalke 04
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 01:45
|Rennes 1-0 Marseille
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On Sports News