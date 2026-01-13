Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

13/01

18:30

U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

VTV, TV360

13/01

18:30

U23 Iran vs U23 Lebanon

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 Nhật Bản vs U23 Qatar

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 UAE vs U23 Syria

VTV, TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

14/01

03:00

Newcastle - Man City

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 17

14/01

00:30

Stuttgart - E.Frankfurt

TV 360

14/01

02:30

Hamburg - Leverkusen

TV 360

Mainz - Heidenheim

TV 360

Dortmund - Werder Bremen

TV 360

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Roma - Torino

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/8

14/01

03:00

Cultural Leonesa - Ath.Bilbao

Deportivo - Atletico Madrid

Real Sociedad - Osasuna

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 15

13/01

22:25

Al Okhdood - Al Kholood

14/01

00:30

Al Fateh - Al Riyadh

Damac - Al Ittihad

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 3

13/01
02:45

Liverpool 4-1 Barnsley

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 20

13/01
00:30

 Genoa 3-0 Cagliari

ON FOOTBALL

13/01
02:45

 Juventus 5-0 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

13/01
03:00

 Sevilla 0-1 Celta Vigo

SCTV 15

CÚP QUỐC GIA PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/16

12/01
03:00

PSG 0-1 Paris FC

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

11/01
22:00

 Al Hazem 3-2 Al Najma Unaizah

12/01
00:30

 Al Hilal 3-1 Al Nassr 

 Al Ettifaq 1-2 Al Khaleej Saihat