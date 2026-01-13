Ngay sau trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia khép lại, cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng được BTC yêu cầu lấy mẫu kiểm tra doping. Đây là quy định bắt buộc được AFC tiến hành sau mỗi trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026. Ở trận thắng U23 Kyrgyzstan, hai cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra doping là Xuân Bắc và Đình Bắc.

Đáng chú ý, Phi Hoàng không thi đấu một phút nào trong trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia. Cầu thủ chạy cánh ngồi dự bị suốt cả trận. Điều này cũng có nghĩa việc kiểm tra doping được BTC thực hiện đúng quy trình, không phụ thuộc vào phong độ hay vai trò của cầu thủ trên sân.

U23 Việt Nam hùng dũng bước vào tứ kết. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng 3 trận. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành 9 điểm tuyệt đối và đứng ngôi nhất bảng.

U23 Việt Nam cũng trở thành đại diện Đông Nam Á có số trận thắng nhiều nhất tại các VCK U23 châu Á, với 7 trận thắng thông thường và 9 trận nếu tính cả loạt luân lưu. Những con số phản ánh sức mạnh của đội bóng và khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng đá Việt Nam trong khu vực và trên đấu trường châu lục.

Cá nhân HLV Kim Sang Sik toàn thắng trong các trận đấu chính thức khi trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam. Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, các đội bóng do HLV Kim dẫn dắt vẫn chưa thua trận nào.

"Chúng tôi có quyền tự hào vì chơi với một tinh thần mạnh mẽ, đối phó tốt các áp lực tấn công cường độ cao của Saudi Arabia.

Cả 3 trận, chúng tôi chiến đấu bằng tinh thần của con người Việt Nam, quyết liệt nhưng bình tĩnh, tự tin cả trong phòng ngự lẫn tấn công, qua đó giải mã mọi đối thủ và làm nên thành tích toàn thắng. U23 Việt Nam xem mỗi trận như chung kết và tiếp tục ra sân với tinh thần này ở những trận sắp tới", tiền vệ Minh Phúc khẳng định.

