Trong bài đăng trên trang chính thức, Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC Asian Cup đã gây chú ý với dòng trạng thái: “Gọi số của anh là Nguyễn Đình Bắc giao hàng.”

Cách ví von trẻ trung, gần gũi này nhanh chóng lan tỏa, như lời ngợi khen dành cho người hùng của U23 Việt Nam trong trận đấu then chốt với chủ nhà.

Đình Bắc liên tục được AFC vinh danh (Ảnh chụp màn hình)

Chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng VCK U23 châu Á với thành tích toàn thắng, lần đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng đấu ngay từ vòng bảng, đồng thời khiến đội chủ nhà sớm bị loại.

Trước đối thủ kiểm soát bóng vượt trội, U23 Việt Nam kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật.

Hàng thủ vận hành chắc chắn, bọc lót hiệu quả, trong khi thủ môn Trung Kiên liên tục tỏa sáng, trở thành điểm tựa vững vàng trước sức ép dồn dập.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 65, khi Nguyễn Đình Bắc đột phá dũng mãnh rồi ghi bàn quyết định của trận đấu.

“Đơn hàng” mà AFC nhắc tới ấy đã dập tắt hy vọng của đội chủ nhà, đồng thời đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào tứ kết với sự tự tin và vị thế hoàn toàn khác tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

