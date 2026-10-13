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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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13/10 23:45
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Lens vs Sporting Lisbon
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On Football
|Sabah Baku vs Slavia Praha
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14/10 02:00
|Arsenal vs Lille
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On Sports +
|Atletico Madrid vs MU
|Galatasaray vs Barcelona
|Inter Milan vs Club Brugge
|RB Leipzig vs PSV Eindhoven
|Viking vs Bayern Munich
|Villarreal vs Napoli
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COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT
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14/10 07:30
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Boca Juniors vs Vasco da Gama
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14/10 08:30
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Millonarios vs Once Caldas
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Elite – VÒNG PHÂN HẠNG
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13/10 14:45
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
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13/10 17:00
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|Pohang vs Johor DT
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Shanghai Port vs Daejeon
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13/10 19:15
|Buriram vs Beijing Guoan
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
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13/10 23:00
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Al Sadd vs Al Hilal
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14/10 01:15
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Al Ittihad vs Shabab Al Ahli
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6
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13/10 02:00
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Coventry 4-1 Newcastle
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8
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13/10 02:00
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Levante 3-3 Sevilla
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
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12/10 23:00
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Atalanta 3-1 Venezia
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MyTV
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13/10 01:45
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Torino 2-1 Udinese
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MyTV
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8
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13/10 02:15
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Famalicao 1-4 Alverca
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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12/10 20:45
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Pakhtakor Tashkent 1-1 Al Qadisiya
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12/10 23:00
|Al Wasl 1-3 Al Ahli
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Tractor Sazi vs Al Shamal
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13/10 01:15
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Al Gharafa 1-2 Esteghlal
|Al Nassr 3-1 Neftchi Fergana
|Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain