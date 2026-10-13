Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10  23:45

Lens vs Sporting Lisbon

On Football
Sabah Baku vs Slavia Praha

14/10  02:00

 Arsenal vs Lille

On Sports +
Atletico Madrid vs MU
Galatasaray vs Barcelona
Inter Milan vs Club Brugge
RB Leipzig vs PSV Eindhoven
Viking vs Bayern Munich
Villarreal vs Napoli

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

14/10  07:30

Boca Juniors vs Vasco da Gama

14/10  08:30

Millonarios vs Once Caldas

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Elite – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10   14:45

 Newcastle Jets vs Gamba Osaka

13/10   17:00

 Kyoto Sanga vs Ratchaburi

Pohang vs Johor DT

Shanghai Port vs Daejeon

13/10   19:15

 Buriram vs Beijing Guoan

Công An Hà Nội vs Kashima Antlers

13/10   23:00

Al Sadd vs Al Hilal

14/10   01:15

Al Ittihad vs Shabab Al Ahli

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 6

13/10  02:00

Coventry 4-1 Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 8

13/10  02:00

Levante 3-3 Sevilla

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

12/10  23:00

Atalanta 3-1 Venezia

MyTV

13/10  01:45

Torino 2-1 Udinese

MyTV

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 8

13/10  02:15

Famalicao 1-4 Alverca

AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/10  20:45

Pakhtakor Tashkent 1-1 Al Qadisiya

12/10  23:00

 Al Wasl 1-3 Al Ahli

Tractor Sazi vs Al Shamal

13/10  01:15

Al Gharafa 1-2 Esteghlal

Al Nassr 3-1 Neftchi Fergana

Al Quwa Al Jawiya 1-4 Al Ain