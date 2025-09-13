Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ SỚM VÒNG 6

13/09

19:15

Công an Hà Nội - Hải Phòng

FPT Play

13/09

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, HTV1, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

CÚP QUỐC GIA 2025/25 - VÒNG LOẠI

13/09

16:00

Long An - Quy Nhơn United

FPT Play

13/09

18:00

Xuân Thiện Phú Thọ - Ninh Bình

FPT Play

13/09

18:00

Đông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4

13/09

18:30

Arsenal - Nottingham Forest

K+ SPORT 1

13/09

21:00

Newcastle - Wolverhampton

K+ SPORT 1

Bournemouth - Brighton

K+LIFE

Crystal Palace - Sunderland

K+ACTION

Everton - Aston Villa

K+ SPORT 2

Fulham - Leeds

K+Live 1

13/09

23:30

West Ham - Tottenham

K+ SPORT 1

14/09

02:00

Brentford - Chelsea

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

13/09

19:00

Getafe - Real Oviedo

SCTV 17

13/09

21:15

Sociedad - Real Madrid

SCTV 17

13/09

23:30

Ath.Bilbao - Alaves

SCTV 17

14/09

02:00

Atletico Madrid - Villarreal

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

13/09

20:00

Cagliari - Parma

ON FOOTBALL

13/09

23:00

Juventus - Inter Milan

ON FOOTBALL

14/09

01:45

Fiorentina - Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

13/09

20:30

Freiburg - Stuttgart

TV 360

Heidenheim - Dortmund

TV 360

Mainz - RB Leipzig

TV 360

Union Berlin - Hoffenheim

TV 360

Wolfsburg - Koln

TV 360

13/09

23:30

Bayern Munich - Hamburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

13/09

22:00

Nice - Nantes

ON SPORTS NEWS

14/09

02:05

Auxerre - Monaco

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

13/09

02:00

Sevilla 2-2 Elche

SCTV 17

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3

13/09

01:30

Leverkusen 3-1 E.Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4

13/09

01:45

Marseille 4-0 Lorient

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 5

13/09

02:00

Ipswich 5-0 Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

13/09

00:30

D. Riestra 2-0 Central Cordoba

13/09

05:00

Huracan - Velez Sarsfield

Racing Club - San Lorenzo

13/09

07:15

Lanus - Ind. Rivadavia

Newells Old Boys - Tucuman

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 2

12/09

22:25

Al Ettifaq 0-0 Al Ahli

13/09

01:00

Al Ittihad 4-2 Al Fateh

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29

12/09

17:00

S.Hiroshima 1-1 Kyoto Sanga

Machida Zelvia 1-1 Yokohama

Vissel Kobe 0-0 Kashiwa Reysol