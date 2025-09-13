|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ SỚM VÒNG 6
|
13/09
19:15
|
Công an Hà Nội - Hải Phòng
|
FPT Play
|
13/09
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh - Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, HTV1, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
CÚP QUỐC GIA 2025/25 - VÒNG LOẠI
|
13/09
16:00
|
Long An - Quy Nhơn United
|
FPT Play
|
13/09
18:00
|
Xuân Thiện Phú Thọ - Ninh Bình
|
FPT Play
|
13/09
18:00
|
Đông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
18:30
|
Arsenal - Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
13/09
21:00
|
Newcastle - Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
Bournemouth - Brighton
|
K+LIFE
|
Crystal Palace - Sunderland
|
K+ACTION
|
Everton - Aston Villa
|
K+ SPORT 2
|
Fulham - Leeds
|
K+Live 1
|
13/09
23:30
|
West Ham - Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
14/09
02:00
|
Brentford - Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
19:00
|
Getafe - Real Oviedo
|
SCTV 17
|
13/09
21:15
|
Sociedad - Real Madrid
|
SCTV 17
|
13/09
23:30
|
Ath.Bilbao - Alaves
|
SCTV 17
|
14/09
02:00
|
Atletico Madrid - Villarreal
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
13/09
20:00
|
Cagliari - Parma
|
ON FOOTBALL
|
13/09
23:00
|
Juventus - Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
14/09
01:45
|
Fiorentina - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
|
13/09
20:30
|
Freiburg - Stuttgart
|
TV 360
|
Heidenheim - Dortmund
|
TV 360
|
Mainz - RB Leipzig
|
TV 360
|
Union Berlin - Hoffenheim
|
TV 360
|
Wolfsburg - Koln
|
TV 360
|
13/09
23:30
|
Bayern Munich - Hamburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
22:00
|
Nice - Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
14/09
02:05
|
Auxerre - Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
02:00
|
Sevilla 2-2 Elche
|
SCTV 17
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 3
|
13/09
01:30
|
Leverkusen 3-1 E.Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 4
|
13/09
01:45
|
Marseille 4-0 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 5
|
13/09
02:00
|
Ipswich 5-0 Sheffield Utd
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8
|
13/09
00:30
|
D. Riestra 2-0 Central Cordoba
|
13/09
05:00
|
Huracan - Velez Sarsfield
|
Racing Club - San Lorenzo
|
13/09
07:15
|
Lanus - Ind. Rivadavia
|
Newells Old Boys - Tucuman
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 2
|
12/09
22:25
|
Al Ettifaq 0-0 Al Ahli
|
13/09
01:00
|
Al Ittihad 4-2 Al Fateh
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29
|
12/09
17:00
|
S.Hiroshima 1-1 Kyoto Sanga
|
Machida Zelvia 1-1 Yokohama
|
Vissel Kobe 0-0 Kashiwa Reysol