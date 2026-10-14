Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  23:45

 Feyenoord vs Como

On Football
LASK Linz vs Liverpool

15/10  02:00

 AS Roma vs Real Madrid

Aston Villa vs Fenerbahce

On Sports
Bodo Glimt vs Dortmund

Man City vs PSG

On Football
Real Betis vs FC Porto

On Sports News
Shakhtar Donetsk vs AEK Athens

Slovan Bratislava vs Stuttgart

On Sports +

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

15/10  06:30

Montreal vs Atlanta United

Cincinnati vs New England

Inter Miami vs New York City

Toronto FC vs Orlando City

15/10  07:30

Chicago Fire vs Philadelphia Union

15/10  09:30

Los Angeles vs Austin FC

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  17:00

Kashiwa Reysol vs Port MTI FC

Vissel Kobe vs Jeonbuk

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG

14/10  14:45

Melbourne Victory vs FC Seoul

14/10  19:15

 Persib Bandung vs Thể Công

14/10  20:45

Nasaf Qarshi vs Al Wahda

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10  23:45

Lens 0-2 Sporting Lisbon

On Football
Sabah Baku 2-0 Slavia Praha

14/10  02:00

 Arsenal 3-0 Lille

On Sports +
Atletico Madrid 2-0 MU
Galatasaray 1-4 Barcelona
Inter Milan 3-4 Club Brugge
RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
Viking 3-3 Bayern Munich
Villarreal 3-1 Napoli

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

14/10  07:30

Boca Juniors vs Vasco da Gama

14/10  08:30

Millonarios vs Once Caldas

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Elite – VÒNG PHÂN HẠNG

13/10   14:45

 Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka

13/10   17:00

 Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi

Pohang 0-2 Johor DT

Shanghai Port 1-1 Daejeon

13/10   19:15

 Buriram 0-1 Beijing Guoan

Công An Hà Nội 0-1 Kashima Antlers

13/10   23:00

Al Sadd 0-2 Al Hilal

14/10   01:15

Al Ittihad 1-2 Shabab Al Ahli