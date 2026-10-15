Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

15/10  23:45

AZ Alkmaar vs H.Beer Sheva

Lech Poznan vs Leverkusen

On Sports +

NK Celje vs Omonia Nicosia

Lyon vs Crystal Palace

Salzburg vs AC Milan

On Football
Torreense vs Sunderland

On Sports

Sparta Praha vs Lillestrom

Saint Gilloise vs Sociedad

16/10  02:00

 Bournemouth vs Sturm Graz

Benfica vs Celtic

On Football
Celta Vigo vs Juventus

On Sports

Ferencvarosi vs Viktoria Plzen

Jagiellonia vs Ararat Armenia

NEC Nijmegen vs Levski Sofia

Dinamo Zagreb vs Anderlecht

Marseille vs Olympiacos

On Sports News

Rennes vs OFI Crete

Hoffenheim vs Besiktas

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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9

15/10  20:40

Al Faisaly vs Al Kholood

15/10  21:50

Al Khaleej vs Al Fayha

15/10  22:15

Al Hazem vs Al Fateh

16/10  01:00

 Al Ahli vs Al Nassr

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  23:45

 Feyenoord 3-2 Como

On Football
LASK Linz 3-6 Liverpool

15/10  02:00

 AS Roma 3-4 Real Madrid

Aston Villa 6-0 Fenerbahce

On Sports
Bodo Glimt 1-0 Dortmund

Man City 2-4 PSG

On Football
Real Betis 3-2 FC Porto

On Sports News
Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

On Sports +

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

15/10  06:30

Montreal vs Atlanta United

Cincinnati vs New England

Inter Miami vs New York City

Toronto FC vs Orlando City

15/10  07:30

Chicago Fire vs Philadelphia Union

15/10  09:30

Los Angeles vs Austin FC

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

14/10  17:00

Kashiwa Reysol 5-1 Port MTI FC

Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG

14/10  14:45

Melbourne Victory 3-0 FC Seoul

14/10  19:15

 Persib Bandung 1-0 Thể Công

14/10  20:45

Nasaf Qarshi 1-2 Al Wahda