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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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15/10 23:45
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AZ Alkmaar vs H.Beer Sheva
|Lech Poznan vs Leverkusen
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On Sports +
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NK Celje vs Omonia Nicosia
|Lyon vs Crystal Palace
|Salzburg vs AC Milan
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On Football
|Torreense vs Sunderland
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On Sports
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Sparta Praha vs Lillestrom
|Saint Gilloise vs Sociedad
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16/10 02:00
|Bournemouth vs Sturm Graz
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Benfica vs Celtic
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On Football
|Celta Vigo vs Juventus
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On Sports
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Ferencvarosi vs Viktoria Plzen
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Jagiellonia vs Ararat Armenia
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NEC Nijmegen vs Levski Sofia
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Dinamo Zagreb vs Anderlecht
|Marseille vs Olympiacos
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On Sports News
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Rennes vs OFI Crete
|Hoffenheim vs Besiktas
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On Sports +
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9
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15/10 20:40
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Al Faisaly vs Al Kholood
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15/10 21:50
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Al Khaleej vs Al Fayha
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15/10 22:15
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Al Hazem vs Al Fateh
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16/10 01:00
|Al Ahli vs Al Nassr
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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14/10 23:45
|Feyenoord 3-2 Como
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On Football
|LASK Linz 3-6 Liverpool
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15/10 02:00
|AS Roma 3-4 Real Madrid
|Aston Villa 6-0 Fenerbahce
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On Sports
|Bodo Glimt 1-0 Dortmund
|Man City 2-4 PSG
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On Football
|Real Betis 3-2 FC Porto
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On Sports News
|Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens
|Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart
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On Sports +
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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15/10 06:30
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Montreal vs Atlanta United
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Cincinnati vs New England
|Inter Miami vs New York City
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Toronto FC vs Orlando City
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15/10 07:30
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Chicago Fire vs Philadelphia Union
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15/10 09:30
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Los Angeles vs Austin FC
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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14/10 17:00
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Kashiwa Reysol 5-1 Port MTI FC
|Vissel Kobe 2-0 Jeonbuk
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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14/10 14:45
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Melbourne Victory 3-0 FC Seoul
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14/10 19:15
|Persib Bandung 1-0 Thể Công
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14/10 20:45
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Nasaf Qarshi 1-2 Al Wahda