Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

17/10  02:00

 Deportivo vs Levante

On Football, SCTV15

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:30

 Frankfurt vs Cologne

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Frosinone vs Sassuolo

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Le Mans vs Toulouse

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

15/10  23:45

AZ Alkmaar 2-1 H.Beer Sheva

Lech Poznan 0-4 Leverkusen

On Sports +

NK Celje 0-3 Omonia Nicosia

Lyon 3-2 Crystal Palace

Salzburg 0-4 AC Milan

On Football
Torreense 1-2 Sunderland

On Sports

Sparta Praha 1-1 Lillestrom

Saint Gilloise 1-1 Sociedad

16/10  02:00

 Bournemouth 3-0 Sturm Graz

Benfica 4-1 Celtic

On Football
Celta Vigo 1-2 Juventus

On Sports

Ferencvarosi 2-1 Viktoria Plzen

Jagiellonia 3-1 Ararat Armenia

NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofia

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht

Marseille 0-1 Olympiacos

On Sports News

Rennes 2-1 OFI Crete

Hoffenheim 2-3 Besiktas

On Sports +

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9

15/10  20:40

Al Faisaly 3-2 Al Kholood

15/10  21:50

Al Khaleej 2-0 Al Fayha

15/10  22:15

Al Hazem 2-3 Al Fateh

16/10  01:00

 Al Ahli vs Al Nassr

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