|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BÁN KẾT
|
15/12
|
VTV5, FPT Play
|
15/12
|
VTV2, FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
16/12
|
Manchester Utd 4-4 Bournemouth
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
16/12
|
Rayo Vallecano 0-0 Real Betis
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15
|
16/12
|
Roma 1-0 Como
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
16/12
|
Nacional da Madeira 3-1 Tondela
|
16/12
|
Braga 1-0 Santa Clara
|
16/12
|
Porto - Estrela
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 16
|
16/12
|
Fenerbahce 4-0 Konyaspor
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
16/12
|
Sheffield Wednesday 0-3 Derby County
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn