Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Philippines
Thời gian: 15h30 ngày 15/12/2025
Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan
Giải đấu: Bóng đá nam SEA Games 33
Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV5
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.
U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.
CĐV Việt Nam đang đổ về SVĐ Rajamangala, Bangkok để tiếp lửa U22 Việt Nam
Nhận định trước trận
Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33 mang nhiều nét đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Philippines đang nổi lên như hiện tượng của giải. Sau vòng bảng, họ là đội duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới, điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam Philippines tại SEA Games.
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam cho thấy bản lĩnh đúng lúc với chiến thắng quan trọng trước Malaysia để giành ngôi đầu bảng B. Dẫu vậy, bài toán hàng công vẫn là mối bận tâm khi từng để lọt lưới trước Lào và sắp phải đối đầu hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.
Lịch sử đối đầu nghiêng về U22 Việt Nam, nhưng những gì Philippines thể hiện cho thấy họ không còn là đối thủ dễ chịu. Trận bán kết này nhiều khả năng sẽ căng thẳng, chặt chẽ và chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân. Nếu thi đấu đúng khả năng, U22 Việt Nam vẫn đủ sức giành vé vào chung kết, nhưng không được phép chủ quan.