Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

17/07

00:30

Derry City - CSKA Sofia

Uni. Cluj - Dinamo Kiev

17/07

01:00

Aluminij - Sheriff Tiraspol

17/07

01:15

Ferencvarosi - FK Vojvodina

17/07

01:30

Zilina - Hajduk Split

17/07

03:00

Vestri - FK Qarabag

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

17/07

00:00

Valerenga - Aalesund

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

17/07

05:30

Botafogo - Santos

Vitoria - Vasco da Gama

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

17/07

06:30

Montreal - Toronto

17/07

07:30

Chicago Fire - Vancouver Whitecaps

St Louis City - Sporting Kansas

17/07

09:30

Seattle Sounders - Portland Timbers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT

16/07

02:00

Anh 1-2 Argentina

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

16/07

00:30

Uni Craiova 1-0 ML Vitebsk

16/07

01:15

Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik

16/07

02:00

Egnatia 4-1 Petrocub

Sutjeska Niksic 0-1 Kairat Almaty

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

15/07

21:30

Malisheva 5-0 Vllaznia Shkoder