|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
17/07
00:30
|
Derry City - CSKA Sofia
|
Uni. Cluj - Dinamo Kiev
|
17/07
01:00
|
Aluminij - Sheriff Tiraspol
|
17/07
01:15
|
Ferencvarosi - FK Vojvodina
|
17/07
01:30
|
Zilina - Hajduk Split
|
17/07
03:00
|
Vestri - FK Qarabag
|
VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
|
17/07
00:00
|
Valerenga - Aalesund
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
|
17/07
05:30
|
Botafogo - Santos
|
Vitoria - Vasco da Gama
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26
|
17/07
06:30
|
Montreal - Toronto
|
17/07
07:30
|
Chicago Fire - Vancouver Whitecaps
|
St Louis City - Sporting Kansas
|
17/07
09:30
|
Seattle Sounders - Portland Timbers
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
WORLD CUP 2026 – BÁN KẾT
|
16/07
02:00
|
Anh 1-2 Argentina
|
VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
16/07
00:30
|
Uni Craiova 1-0 ML Vitebsk
|
16/07
01:15
|
Atert Bissen 1-2 KI Klaksvik
|
16/07
02:00
|
Egnatia 4-1 Petrocub
|
Sutjeska Niksic 0-1 Kairat Almaty
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
15/07
21:30
|
Malisheva 5-0 Vllaznia Shkoder