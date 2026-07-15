Argentina muốn gây bất ngờ khi thử nghiệm sơ đồ chiến thuật mới, trước cuộc chạm trán đầy duyên nợ với tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026.

Nếu HLV Lionel Scaloni quyết định sử dụng hệ thống này, Messi nhiều khả năng sẽ thi đấu không còn sự hỗ trợ của 'vệ sĩ' Rodrigo De Paul.

De Paul thường thi đấu gần, đảm nhiệm vai trò "vệ sĩ" cho Messi - Ảnh: Alamy

Trận thắng Ai Cập và Thụy Sĩ tại vòng knock-out, De Paul thường xuyên đá lệch phải trong sơ đồ kim cương nơi hàng tiền vệ.

Vị trí giúp tiền vệ giàu chất chiến đấu luôn ở gần Messi, đảm nhận vai trò hỗ trợ, tranh chấp và giảm tải áp lực cho đội trưởng Argentina.

Về lý thuyết, sự hiện diện của De Paul tạo điều kiện để Messi tự do tổ chức, dẫn dắt các đợt tấn công của Albiceleste.

Từ đầu giải, Argentina vận hành tương đối hiệu quả, nhờ sự kết hợp giữa sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2 hình kim cương, dù không ít lần nhờ đến may mắn để vượt qua đối thủ.

Tuy nhiên, theo tờ Ole, HLV Scaloni đã thử nghiệm sơ đồ 5-3-2 trong buổi tập hôm thứ Hai vừa qua.

Nếu Argentina ra sân với hàng thủ 5 người tại Atlanta, De Paul nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho Nicolas Otamendi. Trung vệ 38 tuổi đá cặp cùng Cristian Romero và Lisandro Martinez dưới hàng phòng ngự.

Bộ ba tiền vệ dự kiến gồm Alexis Mac Allister, Leandro Paredes và Enzo Fernandez. Trong khi Messi sẽ thi đấu cùng Julian Alvarez trên hàng công.

Đây không phải lần đầu Scaloni sử dụng sơ đồ này. Tại World Cup 2022, ông từng áp dụng chiến thuật tương tự trước Hà Lan, trận cầu Argentina thắng trên chấm luân lưu, sau khi hòa 2-2 đầy kịch tính.

Đội hình dự kiến của Argentina nếu họ chuyển sang đá 5 hậu vệ - Ảnh: SunSport

Dẫu vậy, việc không còn De Paul sát cánh có thể khiến Messi trở nên đơn độc hơn trong nhiệm vụ xuyên phá hàng phòng ngự tuyển Anh.

Chủ nhân của 8 Quả bóng vàng đang thể hiện phong độ bùng nổ tại World Cup 2026, với 8 bàn thắng sau 6 trận, ngang bằng Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

Truyền thông Argentina cho biết, có tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát gần như được "đóng đinh".

Thủ môn Emiliano Martinez, bộ ba phòng ngự Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, bộ ba tiền vệ Mac Allister - Paredes - Enzo Fernandez cùng cặp tiền đạo Messi - Julian Alvarez đều chắc suất đá chính.

Điều còn lại chỉ là quyết định của Scaloni: tiếp tục gia cố hàng thủ bằng hai hậu vệ để hoàn thiện sơ đồ 5-3-2, hay chỉ sử dụng một người và bổ sung thêm tiền vệ nhằm tăng quyền kiểm soát khu trung tuyến.